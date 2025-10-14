　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次　藍高市黨部發聲

>▲▼ 綠營反擊大坪頂烏龍爆料打到藍營自家人　轟柯志恩不懂法令。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲綠營反擊大坪頂烏龍爆料打到藍營自家人。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨立委柯志恩昨前往高雄小港大坪頂「柏油山」現場勘查後，質疑市府「到底是誰在幫業者解套？」但事後遭揭露居中協調8次的人竟就是自家藍營議員蔡武宏。高雄市長陳其邁今也爆氣開轟「去問同黨議員就知道來龍去脈到底是什麼。」對此，國民黨高雄市黨部回應，民進黨把議員的選民陳情，當成政治操作的目標，轉移市府的怠惰無能，跟美濃大峽谷的套路如出一轍。

高雄小港大坪頂山坡地保護區被藍營議員許采蓁踢爆有「柏油山」，但根據民進黨高雄市議員黃彥毓調查發現，廠商先依法向地主承租，暫置於小港區坪北段437地號保護區內，今年4月因有行政程序上的問題遭都發局關切，故廠商找上國民黨籍議員蔡武宏陳情，蔡在數個月間多達8次居中協調都發局及水利局，協助進行局處間的橫向溝通並釐清疑義。

▲▼「柏油山」戰火升級！柯志恩轟市府一條龍攻擊　陳其邁開嗆。（圖／記者賴文萱攝）

▲「柏油山」戰火升級！陳其邁開嗆柯志恩抹黑。（圖／記者賴文萱攝）

針對柯志恩質疑市府「到底是誰在幫業者解套？」高雄市長陳其邁今日不滿開嗆，「昨天竟然也扯到說是不是誰在包庇、在護航？那關心這個案子的就是國民黨的議員，前後關心了八次，居中協調，把相關的這個法律跟代辦的事項來做釐清。那如果這個是包庇護航，那不是國民黨的議員在包庇護航嗎？」

陳其邁砲火猛烈痛批柯志恩，「在進行爆料之前，難道事實不用做查證嗎？不用向市府詢問嗎？不然就問你同黨的議員就知道這個來龍去脈到底是什麼。」

對此，蔡武宏今日神隱，國民黨高雄市黨部則代為發聲回應，經與蔡議員了解，就是接到選民陳情後向局處進行了解確認，卻被民進黨議員拿來進行政治操作與攻擊，不免令人質疑，難道是市府故意放消息給民進黨議員做攻擊嗎？

市府一再堅稱該地依都計法是合法暫置，結果民進黨把議員的選民陳情，當成政治操作的目標，轉移市府的怠惰無能，跟美濃大峽谷的套路如出一轍。

▲▼柯志恩與許采蓁、邱于軒前往高雄小港大坪頂「柏油山」會勘。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼柯志恩與許采蓁、邱于軒昨日前往高雄小港大坪頂「柏油山」會勘。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼柯志恩與許采蓁、邱于軒前往高雄小港大坪頂「柏油山」會勘。（圖／記者賴文萱攝）

市府日前所稱「合法但未申請」的自創新名詞，已經讓外界大開眼界，等了好幾天等不到市府的解釋，而面對質疑也不敢回應，乾脆把市府臉書留言區關閉。

昨日發文甚至動用一條龍的行政資源攻擊柯志恩，深夜市府又發文，把沒有申請水保被發現後才補正水保，說成是「行政疏失」，所以現在市府是要幫業者擔違法沒申請的過錯嗎？

市黨部強調，市府有任何問題就公事公辦，不要一條龍式的造謠加抹黑，好好向外界釋疑、說明清楚，才是重點！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市開8億分手費遭拒！李四川：新壽要107億
快訊／直播嗆「斬首賴清德」！　館長明下午赴刑事局偵訊
快訊／台灣大賽賽程出爐！
花蓮縣官員突退出救災群組　季連成怒：馬上加回來
快訊／李亞鵬宣布離婚
23歲女慘被虐殺棄屍　友「爽領死人錢」一年
快訊／劉俊謙結婚了！　認愛蔡思韵5年修正果…甜曬婚紗照
輝達北士科還在卡　李四川曝新壽堅持協調原因：想直接轉地上權

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黨主席選前關鍵時刻！鄭麗文拜會桃市議會　議長邱奕勝公開力挺

北市府開8億分手費遭拒　李四川：新壽計算50年利潤要107億

柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次　藍高市黨部發聲

藍營控中國介選　綠：快請自家立委撤掉助中共介選惡法吧

接見新任德國駐台代表　林佳龍籲國際正視：中國藉法律戰弱化台灣主權

黃國昌爆養駭客竊個資　吳思瑤「不禁懷念起吳春城」：更有擔當

籲新壽別獅子大開口　綠議員：支持北市府與新壽間的解約金問題

輝達北士科還在卡　李四川曝新壽堅持協調原因：想直接轉地上權

幫北市府解決「圖利過敏症」　張景森提千字輝達總部政策建議書

黃國昌從狗仔頭變駭客總指揮　陳智菡酸周刊：餿水狂加蘇丹紅？

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

黨主席選前關鍵時刻！鄭麗文拜會桃市議會　議長邱奕勝公開力挺

北市府開8億分手費遭拒　李四川：新壽計算50年利潤要107億

柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次　藍高市黨部發聲

藍營控中國介選　綠：快請自家立委撤掉助中共介選惡法吧

接見新任德國駐台代表　林佳龍籲國際正視：中國藉法律戰弱化台灣主權

黃國昌爆養駭客竊個資　吳思瑤「不禁懷念起吳春城」：更有擔當

籲新壽別獅子大開口　綠議員：支持北市府與新壽間的解約金問題

輝達北士科還在卡　李四川曝新壽堅持協調原因：想直接轉地上權

幫北市府解決「圖利過敏症」　張景森提千字輝達總部政策建議書

黃國昌從狗仔頭變駭客總指揮　陳智菡酸周刊：餿水狂加蘇丹紅？

吳豊山喊話海協會：耐心說服您們的高層「重啟兩岸會談制度」

因應延遲退休　陸「國考」年齡放寬至38歲

2度槓龜金曲歌王！　楊肅浩吐「塞翁失馬」心境...嗨曝重磅喜訊

聯邦快遞以全新航線連結南韓、中國和越南　加速跨境成長動能

科技化身生命線　潮州警機警尋獲輕生男挽回一命獲獎

黨主席選前關鍵時刻！鄭麗文拜會桃市議會　議長邱奕勝公開力挺

南投醫院啟動自動化檢驗系統　提供更便捷、高效的醫療體驗

北市府開8億分手費遭拒　李四川：新壽計算50年利潤要107億

金價衝破4000美元頻創高　外銀：後市仍有高點可期

不是全支付！全聯「最優惠結帳方式」曝　店員：很多人搞錯了

【玩哏玩到立法院】李坤城見王世堅上台「委員可以從從容容」

政治熱門新聞

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

不挺鄭麗文！　盧秀燕子弟兵：沒贏過任何選舉、選主席才繳清責任額

賴瑞隆見柏油山快閃　謝寒冰：綠營知道事態嚴重

要大家不聽不唱王世堅《沒出息》　王義川：那是中國專門統戰洗腦的

朝野共識！普發1萬特別預算10/17完成三讀　預計11月中下旬可請領

長榮空姐抱病上班猝逝　她心痛曝「住院仍努力調班為避免扣考績」

陳其邁震怒！柏油山」戰火升級　柯志恩轟市府一條龍攻擊

南投副議長：郝龍斌當選就退黨

ET民調／國民黨主席選舉會投誰？　49.1%黨員支持鄭麗文

採購120元長效水惹議　顧立雄：國內有產能就依國內價格招標

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

不忍了！　柯建銘突發刑事告訴狀提告吳子嘉

黃國昌爆組「網路駭客」禁衛軍　成員曝光

更多熱門

相關新聞

藍營控中國介選　綠：快請自家立委撤掉助中共介選惡法吧

藍營控中國介選　綠：快請自家立委撤掉助中共介選惡法吧

國民黨主席候選人郝龍斌日前爆料，有至少花費近億元的境外勢力網軍介入國民黨主席選舉，攻擊超過所謂民進黨「1450」的戰力。另一候選人張亞中、藍營媒體人趙少康也直指中國介選，「如果讓大陸介選，中華民國就完了！」且都把矛頭對準鄭麗文。對此，民進黨表示，同樣是國民黨 ，多位藍委包含翁曉玲、許宇甄、游顥等人，卻在立法院提案制定、修訂一系列「惡法」，等於幫中共介選開後門。台灣的民主值得所有政黨一起珍惜，就請黨主席候選人們率先表態，公開要求自家立委撤案吧。

殺豬公抱10多萬銅板　台銀狠酸：不是幫你數錢的

殺豬公抱10多萬銅板　台銀狠酸：不是幫你數錢的

通緝犯駕車狂逃撞盆栽！拒捕襲警遭壓制

通緝犯駕車狂逃撞盆栽！拒捕襲警遭壓制

要大家不聽不唱王世堅《沒出息》　王義川：那是中國專門統戰洗腦的

要大家不聽不唱王世堅《沒出息》　王義川：那是中國專門統戰洗腦的

傅崐萁轟「鄉鎮負責撤離」　她曝卸責續集：甩鍋中央不成改往下甩

傅崐萁轟「鄉鎮負責撤離」　她曝卸責續集：甩鍋中央不成改往下甩

關鍵字：

高雄蔡武宏民進黨小港柏油山市府

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面