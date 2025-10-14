柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次　藍高市黨部發聲

>

▲綠營反擊大坪頂烏龍爆料打到藍營自家人。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨立委柯志恩昨前往高雄小港大坪頂「柏油山」現場勘查後，質疑市府「到底是誰在幫業者解套？」但事後遭揭露居中協調8次的人竟就是自家藍營議員蔡武宏。高雄市長陳其邁今也爆氣開轟「去問同黨議員就知道來龍去脈到底是什麼。」對此，國民黨高雄市黨部回應，民進黨把議員的選民陳情，當成政治操作的目標，轉移市府的怠惰無能，跟美濃大峽谷的套路如出一轍。

高雄小港大坪頂山坡地保護區被藍營議員許采蓁踢爆有「柏油山」，但根據民進黨高雄市議員黃彥毓調查發現，廠商先依法向地主承租，暫置於小港區坪北段437地號保護區內，今年4月因有行政程序上的問題遭都發局關切，故廠商找上國民黨籍議員蔡武宏陳情，蔡在數個月間多達8次居中協調都發局及水利局，協助進行局處間的橫向溝通並釐清疑義。

▲「柏油山」戰火升級！陳其邁開嗆柯志恩抹黑。（圖／記者賴文萱攝）

針對柯志恩質疑市府「到底是誰在幫業者解套？」高雄市長陳其邁今日不滿開嗆，「昨天竟然也扯到說是不是誰在包庇、在護航？那關心這個案子的就是國民黨的議員，前後關心了八次，居中協調，把相關的這個法律跟代辦的事項來做釐清。那如果這個是包庇護航，那不是國民黨的議員在包庇護航嗎？」

陳其邁砲火猛烈痛批柯志恩，「在進行爆料之前，難道事實不用做查證嗎？不用向市府詢問嗎？不然就問你同黨的議員就知道這個來龍去脈到底是什麼。」

對此，蔡武宏今日神隱，國民黨高雄市黨部則代為發聲回應，經與蔡議員了解，就是接到選民陳情後向局處進行了解確認，卻被民進黨議員拿來進行政治操作與攻擊，不免令人質疑，難道是市府故意放消息給民進黨議員做攻擊嗎？

市府一再堅稱該地依都計法是合法暫置，結果民進黨把議員的選民陳情，當成政治操作的目標，轉移市府的怠惰無能，跟美濃大峽谷的套路如出一轍。

▲▼柯志恩與許采蓁、邱于軒昨日前往高雄小港大坪頂「柏油山」會勘。（圖／記者賴文萱攝）

市府日前所稱「合法但未申請」的自創新名詞，已經讓外界大開眼界，等了好幾天等不到市府的解釋，而面對質疑也不敢回應，乾脆把市府臉書留言區關閉。

昨日發文甚至動用一條龍的行政資源攻擊柯志恩，深夜市府又發文，把沒有申請水保被發現後才補正水保，說成是「行政疏失」，所以現在市府是要幫業者擔違法沒申請的過錯嗎？

市黨部強調，市府有任何問題就公事公辦，不要一條龍式的造謠加抹黑，好好向外界釋疑、說明清楚，才是重點！