國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

PO文曬機票！她曝「1資訊」慘遭陌生人取消　損失好幾千崩潰

▲▼機艙,飛機,搭飛機。（圖／CFP）

▲ 多赫蒂買機票後開心發文分享，未料遭有心人士取消。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲女子多赫蒂（Melissa Doherty）一直夢想赴新加坡旅遊，日前終於訂了機票並開心發文分享，未料遭陌生網友取消訂單，至少損失近8千台幣。

《每日郵報》報導，多赫蒂在TikTok分享這段遭遇，她原先預訂澳洲航空（Qantas）從凱恩斯飛往新加坡的機票，並透露這是她「期待了一輩子的夢想之旅」，對此非常興奮，忍不住發文分享，未料發生慘劇。

她說明，「我在貼文露出訂票代碼，且我的TikTok帳號就有我的姓氏」，「有人利用這些資訊擅自取消我的訂單。」她收到澳航的退款通知信後才發現異狀，起初以為是航班被取消，但原先1200澳幣（約新台幣2萬3811元）的機票卻只退回800元（約新台幣1萬5874元）。

她趕緊向客服確認，才得知有人透過電話將她的訂單取消，且由於非網路操作，系統無法追蹤取消者身分。

多赫蒂坦承，當時只是單純想分享喜悅心情，「我知道網路環境複雜，不該在社群上公開個人資訊，但當下只是太興奮了，沒有想太多，很多人可能都會犯相同的錯誤。」澳航對此則尚未回應。

@meld460 Sad sad people in the world, clear jealousy going on lesson learnt here anyway #fyp #sadpeople #trolls #jealousy #whv ♬ original sound - melissa Doherty_
10/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳漢典當眾告白「Lulu超甜1動作」全被拍！　網喊：太甜了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

花蓮光復鄉近日因上游馬太鞍溪堰塞湖洪災重創，災後現場充滿泥濘與殘破，許多「鏟子超人」投入救災與清理行動，除了物資與人力支援，也有溫暖人心的故事在災區流傳。佛祖街46巷一戶人家，屋主在洪災後緊守窗邊，目光始終追隨著怪手的挖掘作業，原因是他在尋找一個被埋在瓦礫與泥堆中的包包，裡面裝著女兒歷年來送給他的紅包。

