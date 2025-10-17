PO文曬機票！她曝「1資訊」慘遭陌生人取消　損失好幾千崩潰

▲ 多赫蒂買機票後開心發文分享，未料遭有心人士取消。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲女子多赫蒂（Melissa Doherty）一直夢想赴新加坡旅遊，日前終於訂了機票並開心發文分享，未料遭陌生網友取消訂單，至少損失近8千台幣。

《每日郵報》報導，多赫蒂在TikTok分享這段遭遇，她原先預訂澳洲航空（Qantas）從凱恩斯飛往新加坡的機票，並透露這是她「期待了一輩子的夢想之旅」，對此非常興奮，忍不住發文分享，未料發生慘劇。

她說明，「我在貼文露出訂票代碼，且我的TikTok帳號就有我的姓氏」，「有人利用這些資訊擅自取消我的訂單。」她收到澳航的退款通知信後才發現異狀，起初以為是航班被取消，但原先1200澳幣（約新台幣2萬3811元）的機票卻只退回800元（約新台幣1萬5874元）。

她趕緊向客服確認，才得知有人透過電話將她的訂單取消，且由於非網路操作，系統無法追蹤取消者身分。

多赫蒂坦承，當時只是單純想分享喜悅心情，「我知道網路環境複雜，不該在社群上公開個人資訊，但當下只是太興奮了，沒有想太多，很多人可能都會犯相同的錯誤。」澳航對此則尚未回應。