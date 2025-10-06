花蓮受災屋主緊盯怪手　泥堆中挖出「女兒的愛」弄哭網友

▲花蓮一名受災屋主緊盯怪手，只為了在泥堆中挖出「女兒的愛」。（圖／翻攝threads_@yuuttin）



記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮光復鄉近日因上游馬太鞍溪堰塞湖洪災重創，災後現場充滿泥濘與殘破，許多「鏟子超人」投入救災與清理行動，除了物資與人力支援，也有溫暖人心的故事在災區流傳。佛祖街46巷一戶人家，屋主在洪災後緊守窗邊，目光始終追隨著怪手的挖掘作業，原因是他在尋找一個被埋在瓦礫與泥堆中的包包，裡面裝著女兒歷年來送給他的紅包。

有志工在社群平台「Threads」分享這段故事，指出這位父親整個下午都未曾離開窗邊，神情緊張地盯著怪手，希望能在廢墟中找回那個承載著親情與回憶的包包。

▲屋主找到女兒歷年來給的紅包後，感動現場及無數網友。（圖／翻攝threads_@yuuttin）



當包包終於在泥沙中被發現的那一刻，屋主臉上的笑容與現場志工的驚喜歡呼，讓所有在場的人都深受感動。志工直言，「爸爸對女兒的愛，已經沒有辦法文字形容了。」

這則分享迅速在網路上擴散，短短一天內便累積81萬次瀏覽及5.1萬人按讚，「當爸爸的人都知道，我懂，這幾年小孩給我的紅包袋我也都留著，滿滿的紀念性」、「我爸爸過世後，我們去整理抽屜，裡面有一整排紅包袋，有過年有88節的，我媽說，我爸都留著，從我們開始包給祂時，整整十多年啊，好想祂」、「爸爸笑得很開心，能挖到真幸運」、「這不只是紅包，真的是滿滿的回憶，現場應該很感人」。