台灣超商目睹「阿北1搭配」　瞬間嚇壞！日籍作家：在日本是搶匪

▲日本攝影師驚呼：台灣人戴安全帽進便利店，是日常生活？（示意圖，非當事人／記者曾筠淇攝）

記者邱晟軒／綜合報導

東京的知名攝影作家小林賢伍經常在社群平台上分享他在台灣的日常生活點滴，近日卻在一間便利超商中目睹了一位「地方阿伯」戴著安全帽進店，讓他緊張到爆，「我以為在日本，戴著安全帽進便利店的都是強盜」。

近日，小林賢伍在 Threads 社群平台上發文驚呼：「我以為在日本，戴著安全帽進便利店的都是強盜，但那是台灣的日常生活。是嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著描述，剛剛在便利超商吃飯時，竟然看到一位阿伯沒穿上衣，只戴著安全帽走進來，瞬間讓他緊張到心跳加速。此外，戴著安全帽在便利商店領錢的畫面也令他感到不寒而慄，「那是台灣的日常生活，是嗎？」

▲攝影師目睹台灣「地方阿伯」戴安全帽進便利店，緊張到爆！（圖／翻攝Threads／iamnotkengo）

貼文曝光後，立刻引發網友熱烈回應。有人留言表示：「便利商店很常看到..」、「實在是懶得脫掉安全帽又要戴上」、「主要是在銀行不行，但其他地方沒有特別限制。畢竟台灣騎車比例太高。」

更有網友分享個人經驗：「我小時候是有宣導不要戴安全帽進去店面銀行的，那時候也是覺得那樣很像要搶劫。可能隨著治安變好，大家就沒那麼警惕了？還有就是外送員太多⋯⋯吧？」、「有時候因為太熱，所以髮型一塌糊塗，就不想拿下安全帽而直接進店買東西」、「啊…..我也會安全帽戴著就去超商跟全聯耶(純粹方便)…但是去郵局或銀行還是會脫掉的，原來觀感不佳嗎」。