昔戰友反目！川普前國安顧問波頓「18項罪名起訴」　涉洩密給家人





▲ 2018年4月9日波頓任白宮國安顧問首日，與川普握手。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普第一任期國安顧問波頓（John Bolton）16日遭聯邦大陪審團以18項重罪起訴，包含8項傳輸國防機密資訊罪名及10項非法保留機密文件罪名，成為近幾周來第3名遭刑事起訴的知名川普批評者。

綜合《路透》等外媒，美國司法部指控，波頓擔任國安顧問期間不當處理高度機密的國防資訊，並將敏感政府情報透過電子訊息分享給2名親屬。據知情人士透露，這兩人正是波頓的妻子與女兒，但起訴書顯示，波頓聲稱這兩人是他正撰寫的回憶錄「編輯」。

調查發現，波頓會在美國線上（AOL）電子郵件帳戶中記錄工作筆記，內容涵蓋與高層政府官員會議、外國領導人討論及情報簡報等機密資訊。且波頓的電子郵件2021年曾遭伊朗駭客入侵，但涉嫌隱瞞曾透過該帳戶分享相關敏感資訊的事實。

FBI探員於8月搜索波頓位於馬里蘭州的住宅及華府辦公室，查獲2支手機、標註「川普I-IV」的文件夾，以及標記為「機密」的各類政府文件，內容涉及大規模毀滅性武器、聯合國任務等。

▲ 兩人如今反目成仇。（圖／達志影像／美聯社）

波頓於2018至2019年間擔任川普國安顧問，離任後成為他最嚴厲的批評者之一，回憶錄中更直指川普不適任總統職務。

他被起訴後聲明表示，「我期待為自身合法行為辯護，並將揭露他（川普）的濫權」，強調自己是川普將司法部政治化的受害者。一旦罪名成立，波頓每項罪名最高可判10年徒刑，實際刑期仍由法官綜合考量各項因素後裁決。川普被問及此事時則直言波頓「是個壞蛋」。

川普2021年卸任後面臨一連串法律挑戰，競選連任時矢言報復，如今正付諸行動，並廢除幾十年來旨在使聯邦執法部門免受政治壓力的規範。司法部此前已對FBI前局長柯米（James Comey）及紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）提起刑事指控，川普甚至撤換他認為行動過慢的檢察官。

CNN法律專家侯尼格（Elie Honig）分析，波頓罪嫌可能比川普的機密文件案更加嚴重，因為波頓被控「主動散播」頂級機密給無安全許可的家人。

此案由馬里蘭州聯邦檢察官辦公室主導，知情人士透露，部分檢察官最初對案件準備不足表示擔憂，但在司法部高層大力推動之下，周末進一步檢視及整理證據後，最終決定提起訴訟。