濫倒廢樹枝大如足球場還引大火　檢警搜索17清運公司起訴12人

▲不法集團濫倒廢棄樹枝等廢棄物，檢警追查發現堆置大如足球場大，已將地主和業者共12人起訴。（圖／苗栗地檢署、環保署提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣張姓男子為首的不法集團，涉嫌自2年多前在三義鄉山坡地濫倒堆置大量廢樹枝，甚至引發大火延燒14小時，張嫌另覓山坡地，非法濫倒1萬3千多噸、面積大如足球場的廢棄垃圾山。檢警偵查終結，將張姓地主等12名被告，依違反廢棄物清理法、水土保持法等罪嫌起訴，具體求處5年不等刑期。

檢警調查，張姓地主（68歲）早在3年前跟楊姓被告（39歲），在張嫌持有的三義鄉八櫃段等偏僻山坡地，違法堆置廢棄樹枝等一般事業廢棄物，並在2023年2月18日發生大火，火勢悶燒難以灌救，消防局出動大量人車，耗費14小時才撲滅。

檢警追查，去年3月間專案小組發現某一車輛多次進入八櫃段棄置點，同年5月至現場勘查，該棄置點位於山區隱蔽處（跟起火處不同），被人為蓄意開闢道路進入，山坡上滿布棄置廢樹枝（葉），面積約有一足球場大小，後續針對該棄置點分析進出車輛行車軌跡及透過監視器監控影像，確認自2022年8月起至去年6月間，共有663車次、重約1萬3260公噸的廢枝葉、槁木等類廢棄物。

環保署中區環境管理中心分析案情及完成蒐證後，報請苗栗地檢署由檢察官石東超指揮彰化縣調查站、保七總隊第三大隊中區中隊及苗栗縣警察局苗栗分局，針對地主及包含10家領有廢棄物清除許可證在內的17家清運公司，共執行2波檢環警調聯合查緝搜索行動，查獲該17家清運公司承攬廢樹枝（葉）清理作業，卻未送至合法再利用機構再利用或處理機構處理，竟以每車2,500元至4,000元代價付費予張姓地主，並將該等廢棄物棄置於八櫃段棄置點。

苗栗地檢察署近日偵結，依違反廢棄物清理法刑責規定，將張姓地主及清運業者等12人提起公訴，張姓地主犯罪所得新臺幣204萬6,000元，將依法宣告沒收，後續由苗栗縣政府責令行為人依法恢復原狀。