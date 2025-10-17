台灣寄美國掛號信頻被退件　中華郵政：暫停服務、退還郵資

▲中華郵政公告即日寄往美國文件，暫停提供掛號服務。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

受美國政府關稅政策影響，美國海關對於進口郵件審查日趨嚴格，近期發生國人寄往美國及夏威夷之國際航空函件，因不明原因被退件。中華郵政緊急公告，遭退回郵件將退還郵資外，即日起寄往美國文件，暫停提供掛號服務；另也將暫停收寄發往夏威夷之國際航空函件。

中華郵政公司說明，因寄往美國信件、文件和印刷品等，原本不需要通關，但美國執行上有落差，對掛號信件通關比較嚴格，近來有發生民眾掛號信函被退件情況，在中華郵政與美國郵政溝通尚未得到明確結果前，為避免民眾郵件卡關，並保障顧客權益、確保郵件能順利寄達，自即日起寄往美國和夏威夷之郵件進行調整，其中寄往美國信函暫停提供掛號服務；另寄往美國的「100美元以下之非商業性禮品」與「書籍」仍可照常寄送不受影響。

其中寄往美國郵件部分，中華郵政說明，即日起信函、明信片、印刷物、新聞紙、郵簡等，請改以「平常函件」交寄，勿以掛號方式交寄，可用平常函件的交寄方式寄送；若民眾仍有掛號需求，可改以「掛號小包」、「國際e小包」、「國際包裹」或「國際快捷（EMS）」等郵件種類交寄，並於登打EZPost託運單時，在物品種類勾選「文件（Document）」。

此外，寄往夏威夷郵件部分，中華郵政將暫停所有函件類交寄，若有交寄文件類需求，請以「國際快捷（EMS）文件類」交寄。

中華郵政表示，10月1日至10月16日前已交寄至美國之掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡，以及寄往夏威夷之所有函件，尚未出口之郵件，中華郵政將儘速退回郵件予寄件人，已出口之郵件，若後續確認因此次事件遭退回，將退還顧客全額郵資。