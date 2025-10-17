　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍轟炸已釀27死！　委內瑞拉運毒船「首度有人生還」

▲▼美軍在委內瑞拉外海國際水域對一艘被認定為「販毒船隻」發動致命攻擊，造成船上4人全數喪命。（圖／翻攝自X／Pete Hegseth）

▲美軍在委內瑞拉外海國際水域，對一艘被認定為「販毒船隻」發動致命攻擊。（圖／翻攝自X／Pete Hegseth）

記者吳美依／綜合報導

川普政府以打擊毒品販運為由，在加勒比海進行大規模軍事部署，已對委內瑞拉船隻多次發動攻擊，迄今造成至少27人喪命。《路透社》16日獨家報導，美軍當天再度打擊涉嫌運送毒品的船隻，但首次有人員生還。

消息人士透露，這起發生於16日的事件尚未獲得媒體報導，他沒有提供太多細節，僅稱目前無法確定美軍是否刻意留下倖存者。此發展也引發外界質疑，包括美軍是否對倖存者提供救援，或者是否扣押倖存者。

根據川普政府先前公布的攻擊影片，目標船隻均被完全摧毀，從未傳出有人生還。五角大廈目前尚未回應。

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）

▲外界揣測，美國試圖推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的長年鐵腕統治。（圖／路透）

華府堅稱已與委內瑞拉「毒品恐怖分子」（narcoterrorists）開戰，如今已在加勒比海部署飛彈驅逐艦、F-35戰機、核潛艇及約6500名軍人，打擊疑似運毒的船隻。

官員們表示，逮捕船員或沒收貨物等傳統手段，無法有效阻止毒品流入美國，因此致命軍事打擊具備正當性。川普15日更透露，已授權中情局（CIA）在委內瑞拉境內執行秘密行動，加劇了華府試圖推翻馬杜洛（Nicolas Maduro）政權的揣測。

不過，法律專家與民主黨議員仍質疑相關作為是否符合戰爭法規範。委內瑞拉駐聯合國大使蒙卡達（Samuel Moncada）已致函聯合國安理會，要求認定美軍非法在該國海域發動攻擊，並發表聲明支持委內瑞拉主權。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
查獲大量走私加熱菸！　千萬貨被沒收銷毀
偷藏大學正妹私密片！　「剪成三集」分享朋友下場曝
拒絕下場！41歲老將怒吼教頭　「暴走」畫面曝
獨／淫男長相曝！性侵弄死傳播妹　至少還有5女受害
謝欣穎分手後「破尺度脫了」！　胸前全開看光
「風神」颱風預估周日生成　連2天雨勢劇烈
政治攻擊衝我來！　黃國昌斥：扯到小孩、太太有完沒完？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

史無前例！美B-52轟炸機施壓委內瑞拉　川普考慮地面作戰

美軍轟炸已釀27死！　委內瑞拉運毒船「首度有人生還」

快訊／日本前首相村山富市離世　享嵩壽101歲

人工智慧報明牌　女用「ChatGPT幫選號」嗨中300多萬大獎

韓22歲大學生「赴柬慘死」引轟動！柬埔寨急了　承諾今再遣返59人

日本熊襲死傷創紀錄！網友拍照「秒懂熊爪震撼威力」：是金鋼狼？

北約秘書長：若中國犯台　恐要求俄羅斯對北約採取行動

BTS RM曾推薦！　《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》作者35歲離世

熊不冬眠了？日本熊襲已釀7死「創新高」　專家揭異常原因

休旅車被「裝AirTag追蹤」　夫妻返家遭2賊持槍搶劫驚險畫面曝

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

史無前例！美B-52轟炸機施壓委內瑞拉　川普考慮地面作戰

美軍轟炸已釀27死！　委內瑞拉運毒船「首度有人生還」

快訊／日本前首相村山富市離世　享嵩壽101歲

人工智慧報明牌　女用「ChatGPT幫選號」嗨中300多萬大獎

韓22歲大學生「赴柬慘死」引轟動！柬埔寨急了　承諾今再遣返59人

日本熊襲死傷創紀錄！網友拍照「秒懂熊爪震撼威力」：是金鋼狼？

北約秘書長：若中國犯台　恐要求俄羅斯對北約採取行動

BTS RM曾推薦！　《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》作者35歲離世

熊不冬眠了？日本熊襲已釀7死「創新高」　專家揭異常原因

休旅車被「裝AirTag追蹤」　夫妻返家遭2賊持槍搶劫驚險畫面曝

男友求歡被拒「當場發飆提分手」！6千塊導火線曝 陳天仁：莫名其妙

薛茲爾狂締紀錄！相隔6年再度季後賽奪勝　史上第4位41歲以上勝投

《環境台灣》校園巡迴展台南啟動　齊柏林鏡頭帶學子「看見」家園

洋基主砲賈吉右肘免開刀　明年開季可全力出賽

鄭麗文拜會馬英九　獲墨寶勉勵「世代接棒、同行致遠」

92歲素珠阿姨曬近照！「老娘我還很好喔」氣色絕佳網狂喊：好想你

王文濤見庫克　當面批美「破壞經貿會談氛圍」

「球給我！」薛茲爾怒嗆教頭還原對話：語氣可能有點不一樣...

花蓮縣府更新災區家電募得清單！快煮壺3700台最多　電鍋首發放

背包客快閃！黑市大頭目走私加熱菸　千萬貨全被法院沒收銷毀

【香蕉哥哥帶動唱抓到I人】他乖乖接唱全場歡呼XD

國際熱門新聞

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

打拚43年擁1800萬！退休當天...妻突給「禮物」　他人生瞬間崩塌

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

台人也被捕！柬埔寨掃盪詐騙逮3455人

柬詐騙集團首腦　出入台灣至少10次

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

200刀奪命！14歲嫌單戀學姐　闖廁所殘殺

銀行疲軟導致美股收黑301點　台積電ADR跌1.57％

美學者警告：川普恐出賣台灣　若重啟美中關係

泰3變性女「鐵棍痛毆」買春客

大乾爹砸錢約女神去迪士尼　慘變夫妻NTR玩物

MOMO「罕見露出」連發維密私照　百萬人朝聖

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

更多熱門

相關新聞

美B-52轟炸機施壓委內瑞拉　川普揚言地面戰

美B-52轟炸機施壓委內瑞拉　川普揚言地面戰

美國總統川普近一周來對委內瑞拉展開史無前例的武力施壓，包括派出可攜帶核武的B-52戰略轟炸機，在委國外海盤旋，甚至暗示可能動用地面部隊攻擊，目的是迫使委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台。白宮則聲稱，此舉是為阻止毒品流入美國。

怕抗中沒電　美基地部署「微型核反應爐」

怕抗中沒電　美基地部署「微型核反應爐」

美強化關島防衛　因應台海衝突

美強化關島防衛　因應台海衝突

施壓馬杜洛！　川普授權CIA：在委內瑞拉境內執行秘密任務

施壓馬杜洛！　川普授權CIA：在委內瑞拉境內執行秘密任務

委內瑞拉鐵娘子的和平賭注　一場跨越信仰、倫理與現實的冒險

委內瑞拉鐵娘子的和平賭注　一場跨越信仰、倫理與現實的冒險

關鍵字：

美軍加勒比海委內瑞拉毒梟毒品販運毒品走私

讀者迴響

熱門新聞

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面