美軍轟炸已釀27死！　委內瑞拉運毒船「首度有人生還」

▲美軍在委內瑞拉外海國際水域，對一艘被認定為「販毒船隻」發動致命攻擊。（圖／翻攝自X／Pete Hegseth）

記者吳美依／綜合報導

川普政府以打擊毒品販運為由，在加勒比海進行大規模軍事部署，已對委內瑞拉船隻多次發動攻擊，迄今造成至少27人喪命。《路透社》16日獨家報導，美軍當天再度打擊涉嫌運送毒品的船隻，但首次有人員生還。

消息人士透露，這起發生於16日的事件尚未獲得媒體報導，他沒有提供太多細節，僅稱目前無法確定美軍是否刻意留下倖存者。此發展也引發外界質疑，包括美軍是否對倖存者提供救援，或者是否扣押倖存者。

根據川普政府先前公布的攻擊影片，目標船隻均被完全摧毀，從未傳出有人生還。五角大廈目前尚未回應。

▲外界揣測，美國試圖推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的長年鐵腕統治。（圖／路透）

華府堅稱已與委內瑞拉「毒品恐怖分子」（narcoterrorists）開戰，如今已在加勒比海部署飛彈驅逐艦、F-35戰機、核潛艇及約6500名軍人，打擊疑似運毒的船隻。

官員們表示，逮捕船員或沒收貨物等傳統手段，無法有效阻止毒品流入美國，因此致命軍事打擊具備正當性。川普15日更透露，已授權中情局（CIA）在委內瑞拉境內執行秘密行動，加劇了華府試圖推翻馬杜洛（Nicolas Maduro）政權的揣測。

不過，法律專家與民主黨議員仍質疑相關作為是否符合戰爭法規範。委內瑞拉駐聯合國大使蒙卡達（Samuel Moncada）已致函聯合國安理會，要求認定美軍非法在該國海域發動攻擊，並發表聲明支持委內瑞拉主權。