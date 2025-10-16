美軍基地部署「微型核反應爐」　因應與中國潛在太平洋衝突

▲核電廠示意圖。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國陸軍14日公布「雅努斯計畫」（Janus Program），計畫未來5年內投入數億美元資金，在全美各地陸軍基地安裝新一代商用微型核子反應爐，為基地提供穩定電力，特別是在燃料難以取得的偏遠或爭議地區。陸軍官員稱，這項計畫的部分目的在於做好準備，因應可能與中國在太平洋地區爆發的戰爭或是北極地區的衝突。

華爾街日報、福斯新聞報導，雅努斯計畫源於總統川普今年早些時候簽署的行政命令，要求國防部在2028年9月前讓軍方管制的核反應爐開始運作。陸軍官員華克斯曼（Jeff Waksman）指出，「大國衝突取決於誰能調動資源」，隨著戰爭規劃人員為印太地區與中國潛在戰線做準備，「我們在海洋間運送能源的能力從未面臨如此挑戰」。

與傳統大型核電廠不同，微型反應爐發電量介於1到20兆瓦之間，足以供應小型城鎮或軍事基地使用，可透過卡車或飛機運輸，數周內即可完成安裝。

隨著現代戰爭朝著無人機、定向能武器（directed-energy weapon）以及人工智慧的方向發展，能源需求只會不斷飆升。華克斯曼直言，軍事基地現階段完全依賴化石燃料供電，以現有技術無法透過太陽能、風能和電池提供24小時不間斷電力，核能是擺脫燃料束縛的唯一解決方案。

雅努斯計畫將由陸軍主導，華克斯曼形容，這是真正的硬體計畫項目，旨在提供實質能源能力，而非只是政策概念。每個基地預計建設2座反應爐，第一座作為原型機，第二座則根據經驗進行改良。

在執行面上，美軍將與國防創新部門和能源部的國家實驗室合作，監督商用微型反應爐的設計和測試工作，採用類似NASA商業軌道運輸服務的里程碑式合約模式，鼓勵民間投資。

除了為國內設施供電之外，華克斯曼指出，雅努斯計畫也將有助於解決在與中國的潛在衝突之中最緊迫的後勤挑戰之一，也就是橫跨海洋運送能源的問題。以關島為例，當地超過9成的電力來自進口石油，這些燃油需經由外國油輪橫跨數千英里的爭議海域運送。華克斯曼說，「擁有一種可持續供電多年而無需補給的設備，將會是遊戲規則改變者」。