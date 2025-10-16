美全力強化關島防衛系統　華爾街日報揭「因應台海衝突」

▲五角大廈全力強化關島防衛。圖為關島鳥瞰圖。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》報導，關島（Guam）位於太平洋第2島鏈，但如今戰略地位越趨關鍵。隨著北京快速提升飛彈能力，五角大廈也全力升級關島的軍事基地，打造防衛系統，嚇阻對台動武、因應台海危機。

中國飛彈實力快速躍升，解放軍飛彈「東風-26」可攜帶傳統彈頭與核彈頭，而關島距離北京比美國領土夏威夷還要近，甚至完全落在東風-26的射程範圍內。

如今，五角大廈計畫2030年之後在關島部署18套新型飛彈防禦系統，包括偵測、攔截與作戰管理功能，提供360度全方位防護。同時興建潛艦維修中心、可容納5000名陸戰隊的布列茲基地（Blaz Base），並且升級安德森空軍基地（Andersen Air Force）以停放長程轟炸機。

不過，關島防務成本高昂、運補困難。美國企業研究所（AEI）學者庫柏（Zack Cooper）指出，雖然一些人認為關島地理位置關鍵，必須確保有效的軍事運作，但也有人質疑關島在可接受成本下能否有效防衛，主張美軍應該分散資源。

美軍印太司令部（USINDOPACOM）資料顯示，截至2037年，關島駐軍與眷屬總數將達3.4萬人，2019至2028年間將投入62億美元資金（約新台幣1897億元）。