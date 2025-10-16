　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

施壓馬杜洛！　川普授權CIA：在委內瑞拉境內執行秘密任務

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普15日證實，他已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉執行祕密行動，此舉代表美方對委國馬杜洛（Nicolas Maduro）政府施壓的重大升級。美媒援引熟悉內情的官員指出，川普政府的委內瑞拉策略核心目標就是推翻馬杜洛政權。

《紐約時報》率先報導這項機密指令，川普強調，他之所以下令採取行動，是因為有大量毒品從委內瑞拉經海路流入美國。他說，「我們現在開始處理陸路問題，因為我們已經很好地掌控了海上運輸。」

川普政府曾開出高達5000萬美元（約新台幣15億元）的懸賞金，用以換取能導致馬杜洛因毒品走私被逮捕與定罪的關鍵情報。他也多次指控委內瑞拉是致命毒品芬太尼的主要轉運中心，儘管美國官方數據顯示，芬太尼主要來源為墨西哥。

面對記者質疑為何不透過傳統的海岸防衛隊攔截可疑船隻，川普回應稱，這類「政治正確」的做法行之多年卻無效，並未正面回答是否授權CIA對馬杜洛執行暗殺行動，只說，「我認為委內瑞拉已經感受到壓力。」

在川普命令下，美軍已在加勒比海南部地區大規模增兵，並執行至少5次針對走私船隻的攻擊行動，但美方至今未公開相關證據。這些行動遭批評是川普政府持續以具爭議的法律依據，將美軍力量用於境外行動的最新例證，類似於他曾在洛杉磯部署現役軍隊或以反恐為名對毒販進行打擊。

五角大廈近期向國會通報，川普已將美國對毒品集團的軍事行動界定為「非國際性武裝衝突」，進一步模糊軍事行動的法律邊界。

川普還指控委內瑞拉當局釋放大量囚犯，包括精神病機構的病患，讓他們潛入美國，但他未說明這些人具體穿越哪條邊界入境。

對於川普的說法，無論是馬杜洛政府的資訊部，還是反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）陣營的發言人，都未立即做出回應。

由於川普政府未對上述攻擊行動提供足夠資訊，國會議員普遍感到不滿，連共和黨內部也有質疑聲浪。參議院外交關係委員會首席民主黨成員沙希恩（Jeanne Shaheen）表示，政府的作法正讓美國一步步逼近戰爭邊緣。她發出聲明指出，「美國人民有權知道，行政部門是否正將我們帶往另一場衝突，讓軍人身陷危險，或是推行一項政權更迭的行動。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股周一重挫後爆「違約交割1.67億」！散戶自斷退場
「台大五姬」結婚卡關內幕！恩愛千億小開被拍　讓長輩丟臉
快訊／YouTube全球大當機　至少35萬人不能看
直擊／新壽北士科T17、T18動土儀式今舉行　搭棚、紅布條備
釀酒人主帥警戒大谷翔平　打擊率1成47仍是「最危險男人」
掃20包砂糖日本老闆再來台　1招溝通笑翻網友：台灣人均N1
柬埔寨詐騙首腦「出入台灣」至少10次　美查扣4593億比特幣
快訊／YouTube今早驚傳當機！　手機、電腦都無法播放
57歲翁虹「18歲女兒」美到逆天！　最美星二代換她當

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓出手了「對柬埔寨發布旅遊禁令」　韓女離奇陳屍柬越邊境

美防長警告俄羅斯：烏克蘭真正火力即將到來

快訊／YouTube全球大當機　至少35萬用戶受衝擊

美全力強化關島防衛系統　華爾街日報揭「因應台海衝突」

施壓馬杜洛！　川普授權CIA：在委內瑞拉境內執行秘密任務

解放軍「登陸駁船」航行畫面首曝光　英媒：航向第3次世界大戰

柬埔寨4000億「詐騙首腦」曝光！　曾來台灣超過10次

柬埔寨詐騙集團首腦「出入台灣至少10次」　被美查扣4593億比特幣

川普警告：若阿根廷與中國軍方合作　我會非常不開心

川普10月底亞洲行！　美財長：先訪日本再赴韓國APEC

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

南韓出手了「對柬埔寨發布旅遊禁令」　韓女離奇陳屍柬越邊境

美防長警告俄羅斯：烏克蘭真正火力即將到來

快訊／YouTube全球大當機　至少35萬用戶受衝擊

美全力強化關島防衛系統　華爾街日報揭「因應台海衝突」

施壓馬杜洛！　川普授權CIA：在委內瑞拉境內執行秘密任務

解放軍「登陸駁船」航行畫面首曝光　英媒：航向第3次世界大戰

柬埔寨4000億「詐騙首腦」曝光！　曾來台灣超過10次

柬埔寨詐騙集團首腦「出入台灣至少10次」　被美查扣4593億比特幣

川普警告：若阿根廷與中國軍方合作　我會非常不開心

川普10月底亞洲行！　美財長：先訪日本再赴韓國APEC

又一個百萬YTR推大型企劃！嘟嘟人「荒島求生7天」來真的　背後焦慮內幕曝

iPhone 18 Pro傳採「可變光圈」主鏡頭　夜拍更亮、景深更自然

高鐵「寧靜車廂」1.7萬人被勸導　檢討執行改「口頭柔性引導」

展望G4主場先發　大谷翔平強調守住先制點、盼延續山本好投氣勢

南韓出手了「對柬埔寨發布旅遊禁令」　韓女離奇陳屍柬越邊境

專家買美股3／該選新兵？專家：00924專選成長股 00830單押半導體

美防長警告俄羅斯：烏克蘭真正火力即將到來

38歲翁滋蔓「自稱32歲」打進上流社會！　淡出演藝圈變名媛現況曝光

打擊率1成47仍是「最危險男人」　釀酒人主帥警戒大谷翔平

快訊／YouTube全球大當機　至少35萬用戶受衝擊

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

國際熱門新聞

正妹逼店員賣春接400客　移送照驚豔日台網友

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

柬埔寨4000億「詐騙首腦」曝光！　曾來台灣超過10次

印尼總統請託川普「沒關麥克風」　私密內容曝

野兔闖日農場啃藍莓！農民很感謝

日本政局恐變天　首相驚見黑馬

柬詐騙集團首腦　出入台灣至少10次

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

銀行財報亮眼！美股三大指數漲　台積電ADR勁揚近3%

大乾爹砸錢約女神去迪士尼　慘變夫妻NTR玩物

即／YouTube全球大當機　35萬用戶受衝擊

美英制裁中國犯罪首腦　揭柬國殺豬盤詐欺

媽媽逼11歲女兒「人獸交」拍性愛片

更多熱門

相關新聞

川普警告：若阿根廷與中國軍方合作　我會非常不開心

川普警告：若阿根廷與中國軍方合作　我會非常不開心

美國總統川普明確告訴阿根廷總統米雷伊（Javier Milei），中國若在阿根廷境內從事任何軍事活動，「我會非常不高興」。兩人14日在白宮會晤之際，美方已承諾提供大規模經濟援助，盼在本月底的中期選舉前，協助米雷伊鞏固其自由意志主義政策。

川普10月底亞洲行！　美財長：先訪日本再赴韓國APEC

川普10月底亞洲行！　美財長：先訪日本再赴韓國APEC

委內瑞拉鐵娘子的和平賭注　一場跨越信仰、倫理與現實的冒險

委內瑞拉鐵娘子的和平賭注　一場跨越信仰、倫理與現實的冒險

美政府關門第3周　白宮：可能至少解雇1萬名聯邦員工

美政府關門第3周　白宮：可能至少解雇1萬名聯邦員工

銀行財報亮眼！美股三大指數漲　台積電ADR勁揚近3%

銀行財報亮眼！美股三大指數漲　台積電ADR勁揚近3%

關鍵字：

川普CIA北美要聞委內瑞拉馬杜洛

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

通緝犯北車性侵港女！2人竟是朋友　警證實

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

正妹逼店員賣春接400客　移送照驚豔日台網友

冷空氣報到「急降10度」　周末轉雨大變天

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

新壽北士科T17、T18動土儀式　確定明天上午安排

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面