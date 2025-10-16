施壓馬杜洛！　川普授權CIA：在委內瑞拉境內執行秘密任務

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普15日證實，他已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉執行祕密行動，此舉代表美方對委國馬杜洛（Nicolas Maduro）政府施壓的重大升級。美媒援引熟悉內情的官員指出，川普政府的委內瑞拉策略核心目標就是推翻馬杜洛政權。

《紐約時報》率先報導這項機密指令，川普強調，他之所以下令採取行動，是因為有大量毒品從委內瑞拉經海路流入美國。他說，「我們現在開始處理陸路問題，因為我們已經很好地掌控了海上運輸。」

川普政府曾開出高達5000萬美元（約新台幣15億元）的懸賞金，用以換取能導致馬杜洛因毒品走私被逮捕與定罪的關鍵情報。他也多次指控委內瑞拉是致命毒品芬太尼的主要轉運中心，儘管美國官方數據顯示，芬太尼主要來源為墨西哥。

面對記者質疑為何不透過傳統的海岸防衛隊攔截可疑船隻，川普回應稱，這類「政治正確」的做法行之多年卻無效，並未正面回答是否授權CIA對馬杜洛執行暗殺行動，只說，「我認為委內瑞拉已經感受到壓力。」

在川普命令下，美軍已在加勒比海南部地區大規模增兵，並執行至少5次針對走私船隻的攻擊行動，但美方至今未公開相關證據。這些行動遭批評是川普政府持續以具爭議的法律依據，將美軍力量用於境外行動的最新例證，類似於他曾在洛杉磯部署現役軍隊或以反恐為名對毒販進行打擊。

五角大廈近期向國會通報，川普已將美國對毒品集團的軍事行動界定為「非國際性武裝衝突」，進一步模糊軍事行動的法律邊界。

川普還指控委內瑞拉當局釋放大量囚犯，包括精神病機構的病患，讓他們潛入美國，但他未說明這些人具體穿越哪條邊界入境。

對於川普的說法，無論是馬杜洛政府的資訊部，還是反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）陣營的發言人，都未立即做出回應。

由於川普政府未對上述攻擊行動提供足夠資訊，國會議員普遍感到不滿，連共和黨內部也有質疑聲浪。參議院外交關係委員會首席民主黨成員沙希恩（Jeanne Shaheen）表示，政府的作法正讓美國一步步逼近戰爭邊緣。她發出聲明指出，「美國人民有權知道，行政部門是否正將我們帶往另一場衝突，讓軍人身陷危險，或是推行一項政權更迭的行動。」