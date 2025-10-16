　
地方 地方焦點

警局反詐熱門短片釋出　中埔警長變身夜市叫賣哥警惕股票詐騙

記者翁伊森／嘉義報導

為提升民眾對詐騙手法的警覺心，嘉義縣警察局中埔分局發揮創意，由分局長曾裕景親自上陣，化身「夜市叫賣哥」，以活潑逗趣的方式製作反詐騙宣導短片，內容聚焦近來最常見的「股票投資詐騙」手法，成功吸引民眾目光，短片一上線便獲得熱烈迴響。

曾裕景表示，現今詐騙集團話術與手法日新月異，尤其是標榜「穩賺不賠」、「內線消息」、「高報酬、低風險」的股票投資詐騙更是層出不窮。許多受害民眾一開始只是加入LINE群組或臉書社團聽聽「投資老師」的建議，最後卻落入陷阱，損失慘重。

這次中埔分局製作的宣導短片，特別以夜市叫賣風格呈現，曾分局長以充滿活力的口吻大聲呼籲：「投資股票、穩賺不賠通通都是假的啦！」，並提醒民眾注意：「投資、買賣、交友、借錢、補助等詐騙類型」，將反詐觀念傳遞給不同年齡層的民眾，寓教於樂，效果十足。

警方提醒，凡是聲稱「保證獲利」、「內部消息」、「高報酬零風險」的投資機會，十之八九都是詐騙。民眾若接獲可疑訊息或遇到類似情形，應謹遵一聽、二掛、三查證步驟來防制詐騙，並立即撥打165反詐騙專線查證，切勿貿然匯款，以免受騙上當。

中埔分局將持續透過創意宣導手法，加強與民眾互動，讓反詐騙觀念深入社區、深入人心，共同打造安全無詐的生活環境。

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

