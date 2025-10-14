從教師共備到AI教學　台東教育專業團隊邁向新里程

▲台東縣輔導團成員大會展現教育新動能。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為感謝地方輔導團成員長年在教學現場的專業貢獻，台東縣政府教育處於14日下午舉辦「台東縣114學年度國民教育地方輔導團成員大會」。縣長饒慶鈴親臨會場，頒發感謝狀予六位表現優異的輔導員，肯定其在推動教學改革與專業精進上的努力。她也強調，未來縣府將持續深化AI應用於教學現場，並推動「社會情緒學習（SEL）」融入課程，打造兼具科技創新與人文關懷的教育環境。

會議伊始播放的「113學年度輔導團成果回顧影片」展現了輔導員在課程研修、到校服務與教師社群經營等面向的努力成果，呈現出台東教育現場的專業能量與活力。饒慶鈴指出，輔導團是連結政策與現場教師的重要橋樑，透過團員的熱忱與專業，台東的教育得以持續創新、突破與成長。

饒縣長進一步表示，面對AI時代的來臨，教育工作者應勇於嘗試科技融入課程的可能性，讓學生在學習中具備運用人工智慧的能力。縣府將持續推動教師取得Google教育家與講師認證，鼓勵老師們以實作帶動創新教學。同時，她也強調「社會情緒學習」的重要性，期盼教師不僅傳授知識，更能引導學生理解情緒、培養同理與自我覺察的能力，讓教育兼顧理性與感性。

今年獲表揚的優秀輔導員包括瑞源國中邱奕曉老師、關山國中何文馨老師、興隆國小余兆娟老師、初來國小王李成雲主任、康樂國小蔡昔熹老師與大南國小許淑娟主任。饒慶鈴逐一致贈感謝狀，肯定他們在教育現場持續付出的專業與奉獻。

教育處處長蔡美瑤在會中表示，台東縣國教地方輔導團由國中與國小各一位資深校長擔任總召集人，下設15個領域與議題分團，匯聚縣內優秀教師，提供教學諮詢與現場輔導。未來，縣府將持續推動「數位工具結合在地文化」的課程創新，讓教育更貼近地方特色，同時強化教師的專業培力與團隊協作。

蔡處長強調，教育的根本在於人，唯有教師不斷學習、彼此支持，才能讓學生在知識與情感間找到平衡，成為具備學力、同理心與社會關懷的新世代公民。她也特別感謝所有校長與教師多年來在教育路上的努力與陪伴，讓台東教育持續朝向專業與創新的目標前進。