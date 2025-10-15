海外高薪陷阱頻傳　關山警分局長提醒慎防「豬仔」詐騙

▲關山警分局長提醒慎防「豬仔」詐騙。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局長龔士哲14日中午受教育電台「加多一點愛」節目主持人恩容之邀，透過真實案例向聽眾剖析海外求職陷阱與新型詐騙手法的可怕之處，提醒民眾千萬不要因一時貪圖高薪而誤入陷阱。

龔分局長指出，根據警政署統計，目前詐騙案件前三名依序為「假網路拍賣」、「假投資、假交友兼假投資」及「色情應召詐財詐騙」，其中「假投資」自110年起連續三年高居財產損失金額第一名，平均每天詐騙金額高達2至3億元，顯示情況十分嚴重。

他進一步提到，台東縣警察局在113年11月間曾偵辦一起以「介紹高薪泰國工作」為由的跨國詐騙案件，多名民眾遭詐騙集團誘騙出國後，被限制人身自由、強迫在詐騙機房工作，若業績不佳，還會遭鐵棒、馬鞭或電擊棒施暴，甚至被關禁閉、罰做勞動，淪為俗稱「豬仔」的人口販運受害者。警方在台東地檢署指揮下循線查緝，逮捕以黃姓男子為首的「竹聯幫仁堂明仁會台東分會」4名嫌犯，全案依違反人口販運防制法及組織犯罪條例移送偵辦。

龔分局長提醒，看到「高薪、免經驗、包吃包住、包機票」等海外求職廣告關鍵字時，務必要提高警覺。詐騙集團常以假照片、假見證打造夢幻工作環境，聲稱正當、安全，實際卻是詐騙機房或博弈網站。尤其東南亞多數國家薪資遠低於台灣，若對方開出5至10萬元以上的待遇，往往是陷阱。

他也呼籲，民眾應謹記反詐「五不」原則：「不接」陌生好友、「不聽」指示匯款、「不點」可疑連結、「不傳」個資密碼、「不信」零風險高獲利投資。可多利用內政部警政署「打詐儀錶板專網」（https://165dashboard.tw/）查詢最新詐騙趨勢，強化防詐意識。同時出國前應查證工作真實性、確認公司是否合法，並下載「旅外安全指南」APP及於外交部網站辦理「出國登錄」，以利駐外館處在緊急時即時提供協助。

最後，龔分局長強調，警方將持續在校園、社區與部落推動識詐宣導，並與國際打詐網絡合作，提升全民防詐意識，守護民眾安全。若遇疑似詐騙情形或需協助，請立即撥打110或165反詐騙專線，共同防止更多人落入陷阱。