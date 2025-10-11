男墜12樓亡留字條「帳戶被凍結」控遭詐騙　女兒悲：盼加強宣導

▲高雄吳姓男子墜樓身亡，檢察官今日相驗，吳男女兒（前）、大哥（右一）也到場。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳳山區維新路一棟社區大樓10日晚間發生墜樓事件，57歲吳姓男子自12樓高處墜下，倒臥血泊，警消到場時已明顯死亡，警方在現場發現疑似遺書，內容提及其帳戶遭他人控制、提款卡被列警示無法使用，懷疑與詐騙事件有關。檢察官今（11）日進行相驗，吳男女兒說，也是昨天才知道父親是因詐騙而死亡，只能希望警方能再加強宣導反詐騙，提醒民眾。

警方調查指出，吳男平日以打零工維生，經濟狀況拮据，多靠親友接濟，近期暫住在哥哥家中，家屬透露，吳男近來精神狀況不穩，曾接受治療並服用藥物，但對帳戶遭凍結或疑似受騙的情形並不清楚。

▲高雄吳姓男子墜樓身亡，檢察官今日相驗，吳男女兒（右二）、大哥（右四）到場參與。（圖／記者吳世龍攝）

鳳山分局已進行現場勘查，初步排除外力介入的可能，目前未查獲吳男報案或遭詐騙的紀錄。警方將持續釐清帳戶異常與墜樓之間是否存在關聯，並已報請檢察官相驗，進一步確認確切死因。

檢察官今日上午在殯儀館進行相驗，吳男的大哥和女兒到場，神情哀戚不願多談，吳男女兒說，也是昨天才知道父親是因詐騙而死亡，目前不方便受訪，只能希望警方能再加強宣導反詐騙，提醒民眾。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995