退休「最暖所長」胡傳明現身大武分局　分享社區警政經驗





▲最暖退休所長胡傳明現身大武警分局。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化社區治安維護效能，並提升員警推動社區警政的實務技巧，台東縣警察局大武分局15日舉辦聯合勤教課，特別邀請有「最暖所長」之稱的退休警官胡傳明蒞臨授課，以「推動社區警政再出發」為題，分享他多年來深耕地方、以愛心服務社會的珍貴經驗。

胡傳明所長為台東布農族人，警專畢業後即投入警界服務，歷經蘇澳警分局及多個派出所要職，於103年接任澳花派出所長。歷經40年警職生涯後，今年7月16日正式退休返鄉，但仍持續關懷社會、投身公益活動。他不僅在警務上敬業盡責，更以長年行善助人著稱，生涯累計捐款超過新台幣1,400萬元，被地方居民讚譽為「布農英雄」、「最暖所長」。

在授課中，胡所長分享了多段令人動容的故事。他回憶在任內時，經常主動探訪弱勢家庭、協助轄區罹癌婦女，甚至曾在一名病危村民臨終前應允照顧其子女，並信守承諾扶養四名孩子成長成人。胡所長強調，警察若能深入社區、了解民眾需求、建立信任關係，不僅能預防犯罪，更能即時化解民怨，讓治安與民心真正安定下來。

課程結束後，大武警分局特別頒發感謝狀，感謝胡所長的熱情分享與無私奉獻。分局表示，未來將持續透過教育訓練與經驗交流，讓員警從前輩的故事中汲取能量，持續深化社區警政工作，打造「警民一心、守護平安」的在地治安典範。