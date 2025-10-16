　
她已買車票「才知光復鄉不能去」　花蓮人曝原因！堰塞湖現況曝光

▲▼馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉災後第七天，災民在眾多志工國軍的投入下積極重間家園。（圖／記者湯興漢攝）

▲風神颱風估明天生成，鏟子超人暫時別前往災區。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友表示，聽聞「颱風要來，志工救災活動臨時取消」，讓她錯愕又困惑，因為早已向公司請好假、買好車票，想要確認「這消息是真的嗎？」文章曝光後，網友回應「颱風要來了，真的要先照顧好自己」、「我是花蓮人，家裡已經在做防颱儲糧」。目前馬太鞍溪堰塞湖仍處於紅色警戒，最新現況曝光了。

一名女網友在臉書《花蓮同鄉會》表示，她聽到颱風要來的關係，明（17日）災區會取消志工救災，讓她錯愕又困惑。由於原PO早已向公司請假，也買好車票，因此向大家確認一下，「這消息是真的嗎？」

底下網友熱議，「真的，我原本也是預計17日去，後來取消了」、「季將軍已下達命令千人撤離演習」、「請多關注中央指揮中心的消息，季將軍也做了很多管理指揮的安排了」、「颱風要來了 真的要先照顧好自己 光復那邊也開始在防災了」、「颱風沒來依然會有共伴效應，不可不防」。

不少當地人也勸退，「請志工們先不要過來，堰塞湖目前紅色警戒，請注意自身安全，非常感謝你的愛心」、「先別去，假移到颱風後吧，謝謝您幫助光復的心意！自己的安全重要」、「暫時先別來了….先注意自身安全為主」、「颱風如果來了，鐵路也會停駛，連吃的東西都沒有，要三思，我是花蓮人，家裡已經在做防颱儲糧」。

氣象署指出，南邊熱帶系統預計今（16日）晚增強為熱帶性低氣壓，明天增強為「風神」颱風，路徑不排除接近台灣。目前光復鄉洪災仍在復原當中，中央、地方均嚴陣以待。

由於花蓮縣府原先規劃，強制撤離8600人，不過15日的中央防颱會議當中，有多數村長反對，總指揮官季連成決議採納意見，開放垂直撤離，採用疏散、垂直混合模式，實際撤離人數為1000多人。

目前馬太鞍溪上游堰塞湖仍處於紅色警戒，林業保育署花蓮分署15日監測資料顯示，湖水位高程1019.7公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量為150.9萬噸，溢流破壞後至今水位高程已下降119.3公尺。10月1日至15日水位無明顯變化，蓄水量降至溢流前的1.7%。水流無異狀，持續從溢流口穩定流出。

堰塞湖潰決後，天然壩體積約1.1億立方公尺，目前溢流口下游坡度平緩(6度)，無潰決跡象；溢流口左岸尚有約1億立方公尺的土砂堆積在坡面，9月25至10月15日僅崩崖陡坡局部崩塌，無明顯整體邊坡滑動跡象 。

林業保育署花蓮分署表示，將持續運用衛星影像、航攝空拍、無人機空拍、即時監視器及水位計等多元方式，持續監（觀）測邊坡及堰塞湖有無變化，倘有異常情形時將立即依程序通報與應變。

▼堰塞湖15日監測畫面曝光。（圖／翻攝林業保育署花蓮分署）

▲▼ 。（圖／翻攝林業保育署花蓮分署）

