地方 地方焦點

強化消防體能與救災技能　南消二大辦理新式體技能測驗

▲南消第二大隊舉辦新式體技能測驗，消防員挑戰7項體能項目，強化救災基礎。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消第二大隊舉辦新式體技能測驗，消防員挑戰7項體能項目，強化救災基礎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化消防人員救災體能與專業技能，台南市消防局第二救災救護大隊於13日及15日分兩梯次辦理「新式7項體能測驗」及「救助技能測驗」，此次訓練除考驗消防人員體力與協調性，也模擬高難度救援情境，確保人員在實際災害現場能冷靜應變、快速執行，展現最佳救災戰力。

▲南消第二大隊舉辦新式體技能測驗，消防員挑戰7項體能項目，強化救災基礎。（記者林東良翻攝，下同）

台南市素有「古蹟之都」美譽，巷弄密集且道路狹窄，常使大型消防車難以進入。第二大隊特別將「高壓細水霧設備搶救應用」納入此次訓練課程，以降低火警灌救時的水損風險，提升巷弄火場搶救效能，守護民眾生命與財產安全。

此次體能測驗項目包含立定跳遠、後拋擲遠、硬舉、6公尺30秒折返跑、懸吊屈體、六角槓負重行走與1500公尺跑步等七項，全面檢視消防人員的肌力、爆發力及耐力。另依內政部消防署最新修訂規範，救助技能訓練也納入繩索登降、固定點架設、滑輪拖拉及緊繃繩系統等課程，強化結繩技巧與架設應變力，讓基層人員熟悉流程並能靈活應對複雜救災環境。

▲南消第二大隊舉辦新式體技能測驗，消防員挑戰7項體能項目，強化救災基礎。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防勤務充滿挑戰，除仰賴團隊合作外，個人體能與技術更是基石。透過持續訓練與裝備更新，消防局致力讓第一線人員保持最佳狀態，「在災難發生時才能冷靜應對、全力守護市民安全」。他也感謝市長黃偉哲對消防體系的支援，持續挹注資源、研發新技術，打造更安全宜居的城市。

▲南消第二大隊舉辦新式體技能測驗，消防員挑戰7項體能項目，強化救災基礎。（記者林東良翻攝，下同）

第二救災救護大隊長王騰毅指出，體能與技能測驗是檢視消防員自身能力的重要機會。藉由訓練發現不足、加以強化，才能在火場或災難現場具備足夠的體能與技術條件，確保每一次救援任務都能安全順利完成。

10/14 全台詐欺最新數據

即／竹縣回收廠床墊延燒1千平方米　消防急灌救

即／竹縣回收廠床墊延燒1千平方米　消防急灌救

新竹縣新豐鄉瑞興村崁頭7鄰今（15）日發生火警！消防局於中午12時01分獲報，立即派遣一大、新豐、湖口、工業、豐田及山崎車組共12車26人前往搶救。該處為環保局巨大家具回收廠，消防人員抵達後回報，現場燃燒廢棄床墊面積約1000平方公尺，因火勢洶洶、濃煙狂竄，出動4條水線射水搶救，並配合1部怪手開挖協助滅火。經全力搶救，火勢於12時48分控制，目前持續灌救中。

花蓮官員退30多人救災「小群」　周軒批：是專門處理疏散避難群組

花蓮官員退30多人救災「小群」　周軒批：是專門處理疏散避難群組

順澤宮送5800頂「鏟子超人」限量帽　

順澤宮送5800頂「鏟子超人」限量帽　

花蓮官員退救災群組　陳建村證實：是30多人小群

花蓮官員退救災群組　陳建村證實：是30多人小群

奇美實業消防機器人、無人機入列南消續簽MOU強化防災戰力

奇美實業消防機器人、無人機入列南消續簽MOU強化防災戰力

消防體能救災技能南消二大

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

