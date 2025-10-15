強化消防體能與救災技能　南消二大辦理新式體技能測驗

▲南消第二大隊舉辦新式體技能測驗，消防員挑戰7項體能項目，強化救災基礎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化消防人員救災體能與專業技能，台南市消防局第二救災救護大隊於13日及15日分兩梯次辦理「新式7項體能測驗」及「救助技能測驗」，此次訓練除考驗消防人員體力與協調性，也模擬高難度救援情境，確保人員在實際災害現場能冷靜應變、快速執行，展現最佳救災戰力。

台南市素有「古蹟之都」美譽，巷弄密集且道路狹窄，常使大型消防車難以進入。第二大隊特別將「高壓細水霧設備搶救應用」納入此次訓練課程，以降低火警灌救時的水損風險，提升巷弄火場搶救效能，守護民眾生命與財產安全。

此次體能測驗項目包含立定跳遠、後拋擲遠、硬舉、6公尺30秒折返跑、懸吊屈體、六角槓負重行走與1500公尺跑步等七項，全面檢視消防人員的肌力、爆發力及耐力。另依內政部消防署最新修訂規範，救助技能訓練也納入繩索登降、固定點架設、滑輪拖拉及緊繃繩系統等課程，強化結繩技巧與架設應變力，讓基層人員熟悉流程並能靈活應對複雜救災環境。

消防局長李明峯表示，消防勤務充滿挑戰，除仰賴團隊合作外，個人體能與技術更是基石。透過持續訓練與裝備更新，消防局致力讓第一線人員保持最佳狀態，「在災難發生時才能冷靜應對、全力守護市民安全」。他也感謝市長黃偉哲對消防體系的支援，持續挹注資源、研發新技術，打造更安全宜居的城市。

第二救災救護大隊長王騰毅指出，體能與技能測驗是檢視消防員自身能力的重要機會。藉由訓練發現不足、加以強化，才能在火場或災難現場具備足夠的體能與技術條件，確保每一次救援任務都能安全順利完成。