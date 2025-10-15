花蓮官員退30多人救災「小群」　周軒批：是專門處理疏散避難群組

▲周軒指出該群組是專門處理疏散避難溝通的。（圖／翻攝自Facebook／周軒）

記者張君豪、劉人豪／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，中央與地方持續投入搶修與復原，昨（14）日傳出花蓮縣政府官員突然退出中央救災工作群組，花蓮縣政府行研處長陳建村表示確有退群情事，「只是退出小群，並不影響行事」。對此，政治工作者周軒指出，該群組是專門處理疏散避難溝通的。

花蓮縣府官員退出救災群組之事，中央前進協調所總協調官季連成批評此舉「心態可議」，直言「直接加回去就好了」。政治工作者周軒更在社群發文爆料，指稱是花蓮縣府「處長級人員」帶頭退群，並留話「以後有任何行政指導，請以正式公文或會議傳達」。

陳建村回應，強調已了解詳細狀況，指出相關縣府人員每人平均加入約20至30個救災群組，其中不少群組成員超過400人，此次退出的僅是一個30多人的小群組，且各群組資訊互通，重要訊息也都會以公文正式傳達，「並不會影響官員行事或救災進度」。

周軒指出，該群組絕對不是像花蓮縣行研處長陳建村說的，「只是一個30幾人的小群組」，「退群是退出重複的群組」。該群組就是專門處理疏散避難溝通的。根據氣象預報，本周末之後可能有颱風逼近，屆時與東北季風共伴，東部地區可能再度面臨豪大雨的威脅。這對目前還在救災的光復鄉，絕對是雪上加霜。

周軒表示，花蓮縣政府現在看起來好像還在鬧脾氣。「人命關天了，你的心情你的脾氣比較大嗎？季連成政委的話，看起來沒有人在聽。」花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成19人死亡、5人失聯，花蓮地檢署已朝向過失致死和公務員廢弛職務等方向偵辦，已前往中央、花蓮縣政府和鄉鎮公所調取相關資料。過失致死，大家比較常聽到，但公務員廢弛職務，這個就比較少人知道。刑法第130條公務員廢弛職務釀成災害者，處三年以上十年以下有期徒刑。