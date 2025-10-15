冠軍神帽致敬救災無名英雄　順澤宮送5800頂「鏟子超人」限量帽　

▲埔鹽順澤宮送限量版鏟子超人帽，為前往花蓮救災無名英雄致敬。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

挪威鐵人三項好手伊登(Gustav Iden)2019年戴著「埔鹽順澤宮」征戰國際賽場、屢屢奪冠，掀起全台追帽熱潮的冠軍帽，如今將化身為撫慰花蓮的溫暖力量。順澤宮近日特別設計了限量版「鏟子超人帽」，將免費發送給曾參與花蓮救災的無名英雄，用實際行動為花蓮加油打氣。

這次特別設計的宮帽與以往不同，帽子上特別繡有「鏟子超人」、「花蓮加油」字樣，以及一個閃亮的紅柄銀色鏟子Logo，充滿紀念意義。廟方表示，這個創意來自於見證花蓮風災後，無數志工拿著鏟子協助清理家園的感人畫面，這些無名英雄就像「鏟子超人」般默默付出。

廟方透露，最初是有台中信徒看到花蓮災情後深受感動，主動捐贈300頂帽子，廟方跟著加碼500頂，後來因反應熱烈，最終決定擴大製作至5800頂，希望讓更多參與救災的民眾能夠受到鼓勵。

順澤宮將於10月18、19、24、25、26日及11月1、2、8、9日，共9天的上午9點至下午5點，在大殿服務台進行發放。想要領取限量神帽的民眾，只需加入順澤宮臉書並出示本人於救災現場的照片佐證，即可免費獲得這頂別具意義的紀念帽。

廟方人員表示，自從伊登戴著順澤宮帽奪冠後，6年來已送出近百萬頂神帽，這次特別為花蓮設計的限量版，不僅延續了冠軍神帽的傳奇，更承載了台灣人互助的精神。已有不少農民得知活動後表示支持，雖然因為農事繁忙無法親自領取，但相當認同這樣的活動能鼓勵更多人行善。

順澤宮長期致力社會公益，這次透過「鏟子超人帽」的發送，不僅要慰勞那些在災難中挺身而出的無名英雄，更要傳遞「一關過一關，希望永留存」的信念。廟方期待這些承載著祝福的神帽，能繼續陪伴花蓮鄉親走過重建之路，見證台灣人不分彼此、相互扶持的溫暖情誼。