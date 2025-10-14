張麗善報告施政成績亮眼　從農業縣到智慧城的華麗轉身

▲張麗善進行施政報告，語氣溫柔卻有力量，描繪雲林新願景。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣議會今（14）日開議，施政報告進行，縣長張麗善以「幸福雲林、永續上場」為主軸，娓娓道出六年施政的軌跡與未來藍圖，聲音清亮、語氣堅定。她說，雲林不只是台灣的糧倉，更要成為「永續治理的典範縣」。

張麗善開場便以《遠見雜誌》2025年施政滿意度調查成績揭開序幕，首度榮獲「五星縣長」，滿意度72.8%，高居全台本島縣市第三。「這是雲林有史以來最好的成績，也是我們共同的榮耀。」她語帶感性地說，這不只是民調數字，而是每位鄉親對縣府努力的肯定。

她談到六年來走遍20個鄉鎮的點滴，從破舊校舍翻新、長照據點開辦，到農業轉型與觀光行銷，「民意走到哪裡，縣政就做到哪裡」。根據《天下雜誌》城市治理調查，雲林不僅躋身「標竿組」全國第四，更在「城市特色推廣」項目名列第三。教育輟學率僅0.12%、復學率達100%，長照涵蓋率超過九成，樂齡學習率更高達78%。她說「我們讓雲林的建設，從水泥走向人心。」

在數位治理上，雲林是台灣非六都唯一獲ICF「準智慧城市社群認證」的縣市；AI、5G與物聯網的應用，讓偏鄉救護不再遙遠。她特別提到縣府消防局、衛生局與台大雲林分院攜手打造的「守護者聯盟」專案，奪下全球資通訊最高榮譽WITSA「創新醫療應用首獎」，讓救護車成為「會診移動醫院」，病患在送醫途中即可完成遠距診斷，「我們用科技守護偏鄉，用智慧換取生命的時間。」

雲林的智慧，不只在人，也在土地。縣府導入無人機與AI影像分析建立「智慧海岸保護網」，全縣21家企業全數參與海洋認養，達成100%目標；又與台大生農學院共建全台首座「氣候變遷農業示範場域」，以數據預測灌溉時機，協助農民以科技對抗氣候變遷。

張麗善語氣一轉，談到「公共建設不只是混凝土，而是一種生活風格」。雲林溪景觀工程奪得「全球卓越建設獎」與「MUSE設計獎」雙金，成為非六都唯一得主；虎尾高鐵運動園區、麥寮社教園區、建國眷村修復再利用等工程，在2025國家卓越建設獎一口氣抱回七項大獎。她說：「這不只是美學，更是我們留給下一代的生活樣貌。」

永續，也成了雲林的新語言。高鐵行政專區的「氣候變遷調適館」以6.6億元興建，榮獲鑽石級綠建築認證，結合智慧能源與碳中和教育，成為全台首座縣級永續教育地標。在產業轉型上，張麗善強調，雲林正從農業縣邁向「農工商科技城」。古坑產業加值園區預計2025年9月開工，面積71公頃，將創造百億產值與三千個就業機會。九大產業園區與電動車研發基地串聯中台灣產業帶，讓年輕人回得來、產業留得住。

農業升級也沒有缺席。口湖智慧養殖、崙背智慧牧場與氣套式雞舍示範場已全面啟用，每年減少264萬噸廢水排放、節省15萬包化肥。「農業仍是雲林的靈魂，但我們讓它更聰明、更乾淨，也更具競爭力。」

文化軟實力同樣亮眼。北港燈會、糖都嘉年華、雲西海洋音樂季、成龍濕地藝術節等活動連年奪下歐美設計大獎。今年金馨獎更拿下「優等獎」、「創新獎」、「故事獎」三項大獎，成為全國最大贏家，展現雲林推動性別平權與文化包容的軟實力。自2019年至今，雲林縣府與各局處共拿下949項獎項，其中國際獎137件。

張麗善說：「每一座獎，不只是榮耀，更是民眾的信任與團隊的汗水。」最後，張麗善以一句「雲林上場，不是一場秀，而是每天的行動」作結，現場響起掌聲。她並預告10月18日至23日登場的「114全國運動會」，邀全國民眾「來雲林，看運動、吃美食、感受人情味」。議長黃凱也代表議會團隊表示，全力支持縣府施政與全運會籌辦，期盼讓全國看見一個全新的雲林。

