　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

114全國運雲林績優藝術團隊聯合展演　展現雲林推動藝術教育深耕的成果

▲▼ 114全國運雲林績優藝術團隊聯合展演 。（圖／雲林縣政府）

▲縣長張麗善表示，這場盛大的聯合展演是全國運動會系列活動中，展現雲林推動藝術教育深耕的成果。（圖／雲林縣政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

眾所矚目的「114年全國運動會」即將於10月18日至23日在雲林盛大舉行，雲林以辦喜事的心情迎接這場體育界的年度盛事，其中全國運系列活動之「雲林績優藝術團隊聯合展演」於10月15日晚間7時在雲林縣立田徑場隆重登場，在全運會開幕典禮及選手之夜前，在同一個舞台上，帶來美妙的藝術饗宴，不僅與運動精神相契合，更展現著最優雅、最動人的藝術光芒。

▲▼ 114全國運雲林績優藝術團隊聯合展演 。（圖／雲林縣政府）

這場盛會集結了縣內6所學校共10團頂尖校園團隊，在全國性比賽中屢獲特優，是雲林藝術教育深耕的榮耀，他們以古典舞、民俗舞、合唱、弦樂、口琴等多樣化、高水準的表演，率先為即將到來的全國運賽事揭開序幕。

縣長張麗善表示，這場盛大的聯合展演是全國運動會系列活動中，展現雲林推動藝術教育深耕的成果，雲林的孩子不僅在運動場上追求卓越、奮力不懈，也在藝術殿堂裡展現豐碩果實，特藉此機會，向所有辛勤付出的指導老師們以及努力不懈的同學們表達最深的感謝，也向所有參與此次全國運動會的選手及教練們致上崇高的敬意。

▲▼ 114全國運雲林績優藝術團隊聯合展演 。（圖／雲林縣政府）

各校團隊盡顯精湛演出，雲林國中舞蹈班展現連續多年榮獲全國學生舞蹈比賽「雙特優」的實力；蔦松藝術高中舞蹈科則以發揚古典舞為核心，呈現品德與技藝兼備的風采；斗六國中舞蹈團，近年是全國學生舞蹈比賽的特優常勝軍，帶來傳遞豐收喜樂的舞蹈。

音樂的部分，由斗六國中與雲林國小合唱團這兩支合唱勁旅，連續多年在全國音樂比賽摘下特優殊榮，以優美的嗓音傳遞滿滿的溫暖力量；二崙國中口琴隊也屢獲全國賽特優，利用口琴獨有的溫潤音色，帶來耳目一新的音樂饗宴；鎮西國小特優弦樂團則透過精湛優美的弦樂合奏，帶領觀眾共享藝術薰陶之美。

▲▼ 114全國運雲林績優藝術團隊聯合展演 。（圖／雲林縣政府）

雲林績優藝術團隊聯合展演不僅帶給現場所有民眾心靈上的滿足，更重要的是透過悠揚的樂聲、曼妙的舞姿，向所有即將於10月18日至23日登場的全國運動會運動選手們，獻上了最真摯、最美好的祝福！希望所有選手都能在雲林這片土地上，發揮實力、締造佳績、超越自我，同時誠摯邀請全國的好朋友，以最大的熱情為全國運動會的賽事加油喝采，共同見證這場文武盛事！

▲▼ 114全國運雲林績優藝術團隊聯合展演 。（圖／雲林縣政府）

張縣長也藉機為目前討論度最高的全國運開幕儀式入場方式做說明，持有114全國運動會入場券之民眾可以於下午4:00-5:20優先入場，並據以領取紀念品。5:20過後，若場內看台區還有座位，持票排隊民眾仍可入場。如果民眾參與踴躍，看台座位區已經坐滿，就要請民眾先在場外等候觀看400吋大螢幕轉播，等開幕典禮結束(預計7：50)，選手之夜演唱會開始之前，大會會開放場外民眾進場（不需票券都可進場）。詳細規劃請大家密切注意官方網站。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中原大學林康平教授出任IFMBE理事長　引領全球生醫工程新局

114全國運雲林績優藝術團隊聯合展演　展現雲林推動藝術教育深耕的成果

Toyz台中火鍋店「鍋癮子」突宣布歇業！官方親曝原因：期待再相聚

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

長榮空姐告別式隔天被要「速交請假證明」　她看信件內容傻眼

全國首創無人機查稅籍！結合 GIS 地理資訊　呈現精準4k畫面

第10屆埔里山城派對馬拉松國6開跑　首邀身障、視障跑友同樂

獨／整個高雄粉粉的！陳其邁迎接BLACKPINK「頭髮也變粉紅色」

生日到了「男友沒買蛋糕」　網見原因傻眼：蠻完蛋的

風神颱風估周五生成「不排除接近台灣」　周末3地防豪雨

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

準秋颱「風神」路徑分歧！周末降溫10度全台降雨

中原大學林康平教授出任IFMBE理事長　引領全球生醫工程新局

114全國運雲林績優藝術團隊聯合展演　展現雲林推動藝術教育深耕的成果

Toyz台中火鍋店「鍋癮子」突宣布歇業！官方親曝原因：期待再相聚

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

長榮空姐告別式隔天被要「速交請假證明」　她看信件內容傻眼

全國首創無人機查稅籍！結合 GIS 地理資訊　呈現精準4k畫面

第10屆埔里山城派對馬拉松國6開跑　首邀身障、視障跑友同樂

獨／整個高雄粉粉的！陳其邁迎接BLACKPINK「頭髮也變粉紅色」

生日到了「男友沒買蛋糕」　網見原因傻眼：蠻完蛋的

風神颱風估周五生成「不排除接近台灣」　周末3地防豪雨

住溫泉飯店玩漆藝　虹夕諾雅谷關「蒔繪＋金繼手作」冬日專案先看

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

生活熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

「警界郭雪芙」來了！　搶人大戰開打

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

北車性侵案！目擊者曝「怕受傷不敢上前制止」　網罵翻

準風神路徑預測北修　可能轉彎撲台

長榮空姐告別式隔天被要「請假證明」　她傻眼怒轟

全台降溫轉雨下4天　風神周末成颱

當眾性侵「北車今拉封鎖」禁止臥躺、飲酒！3員警巡邏

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

風神颱風估周五生成「不排除接近台灣」　周末3地防豪雨

更多熱門

相關新聞

「幸福微保」續約　縣府與三大壽險聯手守護雲林弱勢

「幸福微保」續約　縣府與三大壽險聯手守護雲林弱勢

雲林縣政府今（14）日上午在縣府親民大廳舉辦「幸福微保、共築美好」多元微型保險聯合記者會，現場賓客滿座，氣氛溫馨。副縣長謝淑亞親自主持，與三大壽險公司代表、新光、全球、凱基人壽攜手見證這場為弱勢族群築起安全網的感人時刻。

張麗善報告施政成績亮眼　從農業縣到智慧城的華麗轉身

張麗善報告施政成績亮眼　從農業縣到智慧城的華麗轉身

張麗善授旗代表隊　拚全運21金為家鄉爭光

張麗善授旗代表隊　拚全運21金為家鄉爭光

西螺大橋藝陣文化祭　西螺福興宮千人陣頭為台祈福

西螺大橋藝陣文化祭　西螺福興宮千人陣頭為台祈福

全運會倒數！張麗善迎聖火喊「競艷雲林」

全運會倒數！張麗善迎聖火喊「競艷雲林」

關鍵字：

全國運動會雲林校團隊藝術表演開幕典禮

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

威廉閃兵後首受訪重大改變　「準備賣房子渡過難關」

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

更多

最夯影音

更多
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面