114全國運雲林績優藝術團隊聯合展演　展現雲林推動藝術教育深耕的成果

生活中心／綜合報導

眾所矚目的「114年全國運動會」即將於10月18日至23日在雲林盛大舉行，雲林以辦喜事的心情迎接這場體育界的年度盛事，其中全國運系列活動之「雲林績優藝術團隊聯合展演」於10月15日晚間7時在雲林縣立田徑場隆重登場，在全運會開幕典禮及選手之夜前，在同一個舞台上，帶來美妙的藝術饗宴，不僅與運動精神相契合，更展現著最優雅、最動人的藝術光芒。





這場盛會集結了縣內6所學校共10團頂尖校園團隊，在全國性比賽中屢獲特優，是雲林藝術教育深耕的榮耀，他們以古典舞、民俗舞、合唱、弦樂、口琴等多樣化、高水準的表演，率先為即將到來的全國運賽事揭開序幕。



縣長張麗善表示，這場盛大的聯合展演是全國運動會系列活動中，展現雲林推動藝術教育深耕的成果，雲林的孩子不僅在運動場上追求卓越、奮力不懈，也在藝術殿堂裡展現豐碩果實，特藉此機會，向所有辛勤付出的指導老師們以及努力不懈的同學們表達最深的感謝，也向所有參與此次全國運動會的選手及教練們致上崇高的敬意。





各校團隊盡顯精湛演出，雲林國中舞蹈班展現連續多年榮獲全國學生舞蹈比賽「雙特優」的實力；蔦松藝術高中舞蹈科則以發揚古典舞為核心，呈現品德與技藝兼備的風采；斗六國中舞蹈團，近年是全國學生舞蹈比賽的特優常勝軍，帶來傳遞豐收喜樂的舞蹈。



音樂的部分，由斗六國中與雲林國小合唱團這兩支合唱勁旅，連續多年在全國音樂比賽摘下特優殊榮，以優美的嗓音傳遞滿滿的溫暖力量；二崙國中口琴隊也屢獲全國賽特優，利用口琴獨有的溫潤音色，帶來耳目一新的音樂饗宴；鎮西國小特優弦樂團則透過精湛優美的弦樂合奏，帶領觀眾共享藝術薰陶之美。





雲林績優藝術團隊聯合展演不僅帶給現場所有民眾心靈上的滿足，更重要的是透過悠揚的樂聲、曼妙的舞姿，向所有即將於10月18日至23日登場的全國運動會運動選手們，獻上了最真摯、最美好的祝福！希望所有選手都能在雲林這片土地上，發揮實力、締造佳績、超越自我，同時誠摯邀請全國的好朋友，以最大的熱情為全國運動會的賽事加油喝采，共同見證這場文武盛事！

張縣長也藉機為目前討論度最高的全國運開幕儀式入場方式做說明，持有114全國運動會入場券之民眾可以於下午4:00-5:20優先入場，並據以領取紀念品。5:20過後，若場內看台區還有座位，持票排隊民眾仍可入場。如果民眾參與踴躍，看台座位區已經坐滿，就要請民眾先在場外等候觀看400吋大螢幕轉播，等開幕典禮結束(預計7：50)，選手之夜演唱會開始之前，大會會開放場外民眾進場（不需票券都可進場）。詳細規劃請大家密切注意官方網站。