從滅火到搭帳篷！　歸仁防災體驗營教孩子五招救命技能

▲台南市歸仁區公所與消防局舉辦「校園防災士風雨球場體驗營」，學生實際操作射水、滅火設備，體驗成為防災小英雄。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「地震來了怎麼辦？火災怎麼跑？遇到緊急狀況嚇到呆住又該怎麼辦？」為了讓防災教育更有趣、更貼近生活，台南市歸仁區公所16日與消防局及多個團體合作，在歸仁區運動公園舉辦「校園防災士風雨球場體驗營」，邀請紅瓦厝國小中高年級師生參加，透過遊戲化闖關活動，親身體驗成為防災小英雄的實戰訓練。

活動設計五大主題關卡，融合知識與實作，讓學生在玩樂中學習防災技能。「防災與防震達人」關卡由七甲韌性社區防災士教導面對地震與火災的正確應變方式，並讓學生實際操作射水與滅火裝備；「CPR＋AED救命小天使」單元，讓孩子學習心肺復甦與自動體外除顫器操作；「避難帳篷體驗」區則化身野外求生高手，學會災後搭設臨時避難空間；另有「防災儲糧與協作中心」模擬收容所運作，以及「登革熱防疫」關卡，讓學生實作巡、倒、清、刷，化身防疫小專家。

歸仁區長朱雅宏表示，體驗營以遊戲化教學方式，讓孩子在歡笑中學會自救、互助的重要性，並能把防災觀念帶回家中，連結社區與學校的力量，共同打造更安全的生活環境。

消防局長李明峯指出，透過實地操作與體驗，學生能熟悉火災預防與防災技能，成為最酷的「校園防災士」；第五大隊長陳坤宗也說，防災教育向下紮根，能有效強化校園安全量能，培養孩子臨危不亂的能力。