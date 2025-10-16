「風神」來襲！防颱大作戰啟動　行政院：執行力是防災關鍵

▲中央災害應變中心前進協調所，今日召開第44次工作會報。（圖／中央災害應變中心提供）

記者潘鳳威／新北報導

為因應風神準颱風可能帶來的威脅，中央災害應變中心前進協調所，於今(16)日召開第44次工作會報後發布記者會，由總協調官、行政院政務委員季連成說明政府防颱整備與昨(15)日協調會決議的疏散避難作為。

季連成指出，目前堰塞湖情況穩定，暫無立即危險。自今日起至10月18日，政府將全面進入「防颱大作戰」階段，以高度戒備、周延整備與強制執行為原則，全力防範風神颱風與豪雨威脅。今日中央觀察官、鄉鎮村里長將進行廣播系統測試，宣導防颱準備與避難資訊。

防颱期間，所有人力與志工均投入防颱任務。災區現備有9萬個砂包、防水膠布防護措施，水利署並針對馬太鞍溪、光復溪、馬佛溪下游加強防溢流作業。交通部也預定在颱風影響區前24小時封閉涵管與便橋，屆時將公布封橋時間。

針對昨日召開的「風神颱風緊急應變作為協調會」，季連成說明三項避難措施：一、平房住戶全數疏散撤離；二、獨居長者、臥床長者、弱勢團體、洗腎等重症患者疏散撤離及收容安置；三、二樓以上住戶垂直避難。啟動時機點為中央氣象署預測24小時內累積雨量達200毫米時，即啟動疏散撤離；當河川水位上升達1公尺時，發布堰塞湖警報，強制執行垂直避難。

撤離分兩階段進行，第一階段有4小時緩衝期供民眾準備，之後強制撤離，違者將依《災害防救法》裁罰。目前疏散人數達1308人，光復鄉大進、大全、南富三村也列入撤離範圍。避難點設於大進國小、光復國小、太巴塱國小、舊東富國小、部落教會與聚會所等處，備有1500個睡袋與生活物資。撤離交通動員9輛遊覽車、5輛中巴及國軍待命車隊。

季連成強調，執行力是防災關鍵，鄉鎮長、村里長將會同中央觀察官、警消逐戶督導撤離，並提供21輛機車給原民志工巡查。