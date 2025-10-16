　
社會 社會焦點 保障人權

風神颱風逼近台灣！光復鄉居民「急堆沙包」　曝心聲：怕水淹進來

地方中心／花蓮報導

南邊熱帶系統預計今晚增強為熱帶性低氣壓，明天增強為風神颱風，路徑不排除接近台灣。下周日起東北季風與颱風外圍環流影響，全台有雨，且北部、宜花地區有豪雨機率。中央災害應變中心前進協調所指出，目前花蓮光復鄉災區9萬個沙包，足以供應民眾所需。光復鄉民也表示，怕這次颱風水會淹進來，所以趕快加緊防颱措施。

▲▼ 記取堰塞湖淹水教訓 光復居民忙領沙包防水備戰颱風 。（圖／地方中心翻攝）

▲預防「風神」颱風，花蓮光復鄉民沙包防水備戰。（圖／地方中心翻攝）

為因應風神準颱風對災區的可能威脅，中央災害應變中心前進協調所今召開記者會，總協調官行政院季連成政務委員說明，為因應風神準颱風及豪雨的可能威脅，從今日開始至10月18日，工作重點為防颱大作戰，以高度戒備、周延整備、強制執行力，全力投入防颱工作。今日中央觀察官、鄉鎮村里長將進行村里廣播系統測試，向民眾宣導防颱準備、離災避難方式。

▲▼ 記取堰塞湖淹水教訓 光復居民忙領沙包防水備戰颱風 。（圖／地方中心翻攝）

▲花蓮光復鄉民表示還是會擔心。（圖／地方中心翻攝，下同）

季總協調官指出，防颱期間，所有資源人力及志工以投入防颱工作為主，目前災區9萬個沙包，足以供應民眾所需，並會堆置沙包防止泥沙進入側溝，加強利用防水膠布防護排水溝；經濟部水利署也針對馬太鞍溪、光復溪、馬佛溪下游地區，判斷堤防可能的溢流點，加放太空包及開挖溝渠，讓溢流水流不致流入市區。

▲▼ 記取堰塞湖淹水教訓 光復居民忙領沙包防水備戰颱風 。（圖／地方中心翻攝）

光復鄉民指出，這次颱風的話，水不知道會不會那麼高，沙包應該疊到三層就OK了，就怕這次颱風水會淹進來，還是會很擔心，所以趕快加緊防颱措施，趕快弄那種東西撤到樓上，一樓就盡量淨空。另有鄉民表示，大家都很怕這次的颱風，會等時間快到的時候去拿沙包，看風雨如何在把家門口堵起來。

▲▼ 記取堰塞湖淹水教訓 光復居民忙領沙包防水備戰颱風 。（圖／地方中心翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

從滅火到搭帳篷！歸仁防災體驗營教孩子五招救命技能

從滅火到搭帳篷！歸仁防災體驗營教孩子五招救命技能

「地震來了怎麼辦？火災怎麼跑？遇到緊急狀況嚇到呆住又該怎麼辦？」為了讓防災教育更有趣、更貼近生活，台南市歸仁區公所16日與消防局及多個團體合作，在歸仁區運動公園舉辦「校園防災士風雨球場體驗營」，邀請紅瓦厝國小中高年級師生參加，透過遊戲化闖關活動，親身體驗成為防災小英雄的實戰訓練。

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

花蓮縣府疏散引村長反彈！季連成開放垂直撤離

花蓮縣府疏散引村長反彈！季連成開放垂直撤離

民間捐800萬助特搜隊升級　邱佩琳：打造防災韌性

民間捐800萬助特搜隊升級　邱佩琳：打造防災韌性

花蓮永豐國小前校長與人妻上摩鐵還性騷　監察院彈劾

花蓮永豐國小前校長與人妻上摩鐵還性騷　監察院彈劾

風神颱風花蓮防災南邊熱帶系統防颱措施

