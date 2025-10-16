風神颱風逼近台灣！光復鄉居民「急堆沙包」　曝心聲：怕水淹進來

地方中心／花蓮報導

南邊熱帶系統預計今晚增強為熱帶性低氣壓，明天增強為風神颱風，路徑不排除接近台灣。下周日起東北季風與颱風外圍環流影響，全台有雨，且北部、宜花地區有豪雨機率。中央災害應變中心前進協調所指出，目前花蓮光復鄉災區9萬個沙包，足以供應民眾所需。光復鄉民也表示，怕這次颱風水會淹進來，所以趕快加緊防颱措施。





▲預防「風神」颱風，花蓮光復鄉民沙包防水備戰。（圖／地方中心翻攝）

為因應風神準颱風對災區的可能威脅，中央災害應變中心前進協調所今召開記者會，總協調官行政院季連成政務委員說明，為因應風神準颱風及豪雨的可能威脅，從今日開始至10月18日，工作重點為防颱大作戰，以高度戒備、周延整備、強制執行力，全力投入防颱工作。今日中央觀察官、鄉鎮村里長將進行村里廣播系統測試，向民眾宣導防颱準備、離災避難方式。

▲花蓮光復鄉民表示還是會擔心。（圖／地方中心翻攝，下同）

季總協調官指出，防颱期間，所有資源人力及志工以投入防颱工作為主，目前災區9萬個沙包，足以供應民眾所需，並會堆置沙包防止泥沙進入側溝，加強利用防水膠布防護排水溝；經濟部水利署也針對馬太鞍溪、光復溪、馬佛溪下游地區，判斷堤防可能的溢流點，加放太空包及開挖溝渠，讓溢流水流不致流入市區。

光復鄉民指出，這次颱風的話，水不知道會不會那麼高，沙包應該疊到三層就OK了，就怕這次颱風水會淹進來，還是會很擔心，所以趕快加緊防颱措施，趕快弄那種東西撤到樓上，一樓就盡量淨空。另有鄉民表示，大家都很怕這次的颱風，會等時間快到的時候去拿沙包，看風雨如何在把家門口堵起來。