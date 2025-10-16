洛杉磯郡緊急狀態！　批川普政府突襲掃蕩移民「製造恐懼」

▲圖為加州國民兵。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州洛杉磯郡15日宣布進入緊急狀態，回應聯邦政府近期針對移民展開的大規模掃蕩行動。洛杉磯郡有大量無證移民，是全美最多元化地區之一，這也是當局面對總統川普強硬政策所祭出的最新反制措施。

法新社報導，洛杉磯郡政委員會14日以4比1的票數通過緊急狀態宣告。政委哈恩（Janice Hahn）強調郡政府與移民社區站在同一陣線，更稱進入緊急狀態是必要的，藉此應對突襲行動帶給社區的恐懼、痛苦以及混亂。

有支持發布緊急狀態的人表示，執法人員的大規模移民突襲行動範圍很大，且鎖定講西班牙語以及看似拉丁裔人士，這些突襲行動造成民眾人心惶惶，許多肩負家庭經濟重擔的工作者變得不敢出門。根據近期一項調查數據，移民家庭每周平均收入銳減超過6成。

就在數月之前，移民暨海關執法局（ICE）以及國土安全部其他機構人員在洛杉磯展開行動，引爆當地連續數周的街頭抗議，隨後川普政府更決定調派國民兵進駐。類似突襲行動已擴散至芝加哥、波特蘭等民主黨執政城市。

不過洛杉磯郡郡長巴格（Kathryn Barger）投下唯一反對票，「我們需要的是實質解決方案，而非象徵性舉動」，警告此舉可能招致聯邦政府的司法挑戰。