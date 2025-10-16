泰國養老院「10具遺體」憑空消失！　疑涉恐怖屍體販賣內幕

▲目前安養院與基金會正在調查死者遺體的下落，不排除採取法律途徑。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國一間養老院日前傳出驚人事件，有10具入住者離世後，遺體竟然離奇失蹤，家屬四處尋找都撲了空。根據調查，疑似是負責屍檢的醫院內的職員私下將遺體轉移他處，不排除此案可能涉及非法屍體販售。

根據Khaosod報導，這起事件發生在位於巴蜀府（Prachuap Khiri Khan）的「巴蜀吉祥之家」安養院，有多名死者家屬前往同一間醫院準備領取親人遺體舉行葬禮時，卻被告知「遺體下落不明」。家屬輾轉聯繫各地基金會和墓園，都無法找到遺體的所在，目前至少有10個家庭受害。

根據養老院規定與程序，養老院與巴蜀光明基金會簽有合作備忘錄，入住長者死亡後，遺體必須先送往醫院驗屍，確認死亡原因後，才會由基金會車輛接送至園區墓地暫存，等待家屬領取辦理後事。家屬需先向安養院申請，院方再通知基金會協助移交遺體。

然而近日部分家屬向養老院詢問領取遺體相關事宜時，養老院查詢基金會資料卻發現「查無此人」，墓地也沒有相關埋葬紀錄。

對此，負責屍檢的涉事醫院管理團隊將於16日召開記者會，就「巴蜀吉祥之家往生者遺體失蹤案」進行說明。巴蜀光明基金會主席已親自拜會院長，並提出回溯檢查3個月紀錄的要求，要求院方將10具失蹤遺體歸還至園區墓地妥善安置。

令人不解的是，醫院登記資料明確記載這些遺體已移交給巴蜀光明基金會，但基金會卻表示從未收到。基金會主席質疑，為何部分醫院職員將遺體私自轉移到三百峰縣某處墓園，「這些人員有什麼理由這樣做？是否涉及遺體買賣？」基金會主席強硬表態，若無法在期限內尋回10具遺體並妥善歸還，將正式提告，以追究法律責任。