夫妻澆花惹怒鄰居　小吃店老闆暴走嗆「尬您配」還原過程

▲彰化小吃店與泰國料理店因盆栽澆水發生口角衝突。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市近日爆發一起令人震驚的鄰店糾紛！一家泰式料理店與隔壁小吃店因長期積怨，於13日晚間因澆花水濺到機車的小事點燃戰火，影片被po上網，小吃店何姓老闆竟在衝突中兩度嗆聲「我已經老了，我可以配你們」激烈言論讓泰籍老闆夫妻心生恐懼報警，被指控的何老闆相當無奈，還原當下衝突過程。

這起衝突發生在13日晚間，當時小吃店何姓老闆在店門口澆灌盆栽時，不慎將水濺到泰式料理店門前的機車。根據泰式料理店李姓老闆與其外籍妻表示，這已不是第一次發生，長期以來澆花水經常噴濕他們的機車甚至安全帽，但這次終於忍無可忍，上前與何姓老闆理論。

▲泰國料理店夫妻報警。（圖／民眾提供）

李姓老闆氣憤地說：「我們原本都不願計較，但這次實在太過分！」未料簡單的理論卻引爆雙方積壓已久的不滿，場面迅速失控。衝突過程中，最讓人震驚的是何姓老闆竟脫口而出：「我老了我可以一個人殺掉你們全部！」甚至重複強調兩次，還補上一句「我可以配你們」（台語，意指與你們拚了）。這些充滿暴力威脅的言語，讓在場的泰籍老闆娘感到極度恐懼與不安。

事後泰式料理店夫妻雖曾向莿桐派出所反映，但僅請警方口頭告知對方，尚未正式提出恐嚇告訴。面對指控，何姓老闆受訪時坦承當天確實有喝酒，但強調是對方先嗆聲「你們台灣人都欺負外國人」，加上對方有年輕人持手機錄影，才會一時情緒失控、口出惡言。

▲彰化小吃店老闆還原衝突過程。（圖／民眾提供）

何老闆無奈表示「如果台灣人真的對他們不好，他們怎麼可能在這裏做生意十多年？」他還建議對方既然生意好，可以考慮搬遷到更大的店面，避免鄰居間的摩擦。

兩家店的恩怨其實冰凍三尺非一日之寒。何姓老闆指出，泰式料理店向鄰居借用後方空地搭設棚架，每天都有顧客在那裡唱歌喝酒，但卻衍生出廚餘亂丟、隨地便溺等衛生問題。「講也講不聽，最後我們只好把自家空地圍起來。」何老闆語氣中充滿無奈，顯示這起衝突只是長期糾紛的冰山一角。

警方則呼籲，民眾若遇類似糾紛，應保持理性冷靜並立即報案，讓公權力介入處理，避免私下衝突導致事態擴大，才能有效解決問題並保障自身安全。

▲彰化小吃店與泰國料理店發生口角衝突。（圖／民眾提供）