柬埔寨詐騙集團首腦「出入台灣至少10次」　被美查扣4593億比特幣

▲陳志曾在全球經濟獎頒獎典禮獲得柬埔寨「年度領袖人物」獎。（圖／翻攝自Prince Holding）

記者吳美依／綜合報導

美英聯手打擊跨國詐騙，14日對柬埔寨「太子集團」創辦人陳志祭出制裁，包括查扣價值約150億美元（約新台幣4593億元）的比特幣。據悉此人不僅擁有多重國籍，曾在許多國家居住，還進出台灣至少10次。

CNBC引述美國司法部公布的起訴書報導，陳志1987年出生於中國，入籍柬埔寨後，又取得賽普勒斯與萬那杜公民身分。他是柬埔寨最大企業集團之一「太子集團」創辦人兼董事長，亦以「Vincent」為名行事。

檢方指出，該集團表面上經營地產、金融及旅遊事業，實際上卻在柬埔寨各地成立「詐騙園區」，強迫數百名被拐騙或販運的外籍人士從事「殺豬盤」（pig butchering）加密貨幣投資詐騙。

▲2020年7月，陳志與時任柬埔寨總理洪森合照。（圖／翻攝自Prince Holding）

值得注意的是，美國司法部在14日發布的新聞稿中，曾稱陳志為英國與柬埔寨公民。《中央社》向英方查證後確認他並無英國國籍，美方也已移除相關字詞，但據了解，陳志確實曾在台灣居住，並出入台灣至少10次。

陳志以太子集團的企業網絡累積巨額財富，購買名錶、遊艇、私人飛機、度假別墅及高價藝術品，包括透過紐約拍賣行購入的畢卡索畫作，以及倫敦19處房地產。

如今，美國政府宣布對與陳志有關的個人與實體實施制裁，名單多達將近150項，包括3名台灣人與9間登記於台灣的實體，查扣12萬7271枚、價值約150億美元的比特幣，成為美國史上金額最高的資金追討案。至於英國政府提出的制裁名單則包括6名個人和6項實體，陳志與商業夥伴名下的倫敦房地產也被凍結。

