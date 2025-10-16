　
風神成颱「關鍵轉折」路徑南修可能衝登陸　半個台灣雨涼變天2字頭

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝weathernerds）

▲準風神結構仍鬆散，成颱時間不斷延後 。（圖／翻攝weathernerds）

記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，今年第24號颱風「風神」預估最快17日（周五）晚間生成，路徑不排除接近台灣近海。氣象專家分析最新預報，準風神因發展受阻，成颱時間不斷後延，未來幾天可能出現關鍵轉折點，路徑有南修趨勢，估計直撞菲律賓呂宋島的機率最高，不過不管颱風怎麼走，秋颱有東北季風參戰，北東大雨依然躲不掉。

氣象署稍早預報，目前位在菲律賓東方的熱帶系統預計16日晚間增強為熱帶性低氣壓，17日晚間增強為風神颱風，未來偏西往西北西移動，18日接近呂宋島東北方或東方海面，路徑以通過巴士海峽或通過呂宋島機率較高，也有少數模式預測會靠近台灣近海。

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝weathernerds）

▲風神若成颱路徑預估接近台灣近海 。（圖／中央氣象署）

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，準風神目前還相當鬆散，需要一點時間整合，太平洋高壓勢力依舊強勁，穩穩地推著它往西移動，到了菲律賓附近後，遇到槽線東移迫使高壓減弱，出現關鍵轉折點，不過若高壓太強、推得太快，準風神很可能就會「直衝菲律賓」而去。

根據最新歐洲模式系集，台灣颱風論壇指出，目前預估未來的風神直撞菲律賓呂宋島機率最高，但仍無法完全排除進入巴士海峽，Google AI FNV3的模式也是類似情形。由於時序進入秋季，有東北季風參戰，無論颱風怎麼走北、東部大雨依然躲不掉。

粉絲團「觀氣象看天氣」則說，目前太平洋高壓勢力較強，準風神不僅路徑略向南修，其周遭海域空氣偏乾、下沉氣流明顯，使得發展受阻，成颱時間不斷後延，估計還需2至3天才有機會發展為颱風，加上路徑南修至菲律賓中北部，颱風暴風圈直接影響台灣的機率明顯降低。

觀氣象看天氣粉絲團認為，19日開始受準風神外圍環流將與東北季風產生共伴效應，為大台北山區及東半部帶來顯著降雨，其他地區也可能出現零星降雨。同時，東北季風增強帶來涼空氣，加上台灣上空雲量偏多，各地低溫將降至23至25 度，桃竹苗一帶更可能出現約 21至22度的低溫，整天感受偏涼。

▼準風神未來路徑預估有關鍵轉折。（圖／翻攝weathernerds）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝weathernerds）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

