歷史新頁！台灣最古老教堂遺址　基隆和平島B考古遺址升格國定

▲基隆和平島B考古遺址升格為國定遺址。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市「和平島B考古遺址」於10月13日經文化部「第十屆考古遺址審議會」決議，正式升格為國定考古遺址，成為基隆市首處國定考古遺址。此舉不僅代表中央對基隆市政府長期致力於考古遺址保存工作的肯定，也突顯該遺址在台灣歷史文化中的重要地位。

基隆市府表示，「和平島B考古遺址」發現西班牙殖民時期的諸聖教堂遺構與墓葬群，該遺構為目前台灣所發現最早的天主教教堂遺跡，見證1626年西班牙人來台及基隆進入大航海時代的歷史。遺址亦記錄了不同時代族群文化互動與生活痕跡，基隆市政府已於109年將其指定為市定考古遺址。

謝國樑表示，市府高度重視文化歷史保存與觀光發展，自2024年1月積極申請升格為國定考古遺址。此次升格通過，肯定了基隆市的長期努力。他感謝文化部、文化資產局及立委林沛祥的協助，並致謝自2011年參與發掘的臧振華院士、張崑振教授、鮑曉鷗教授、謝艾倫副教授與María博士等團隊成員，同時感謝台灣國際造船公司於考古期間的支援，並同意市府承租土地興建解說中心。未來市府將持續推動文化資產保存與活化，讓更多人認識和平島的文化底蘊。

文觀局長江亭玫指出，和平島B考古遺址升格為國定遺址有賴各界共同努力。基隆市將與文化部合作，以興建中的考古遺址解說中心為核心，進行現地保存、典藏展示與教育推廣，並串聯周邊文化資產如漁會正濱大樓、社寮砲台、阿根納造船廠，以及和平島地質公園、色彩屋、舊正濱派出所等觀光景點，透過走讀、採集計畫與考古學堂等活動，打造深度旅遊觀光廊帶，讓和平島豐富的歷史文化再次被見證。此次升格也為2026年即將到來的400年歷史揭開新里程碑。