社會 社會焦點 保障人權

警政署年度打詐掃黑「4合1專案」　破931詐團扣12億贓款

▲刑事局長周幼偉視察全台警打詐掃黑肅槍專案成果。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局長周幼偉視察全台警打詐掃黑肅槍專案成果。（圖／記者張君豪攝，下同）

記者張君豪／台北報導

警政署因應近年來組織犯罪與詐欺犯罪高度結合，舉行今年第3次全國「打詐、掃黑、肅槍、緝賭」四合一專案。此次行動以系統性執法為核心，鎖定幫派集團涉入詐欺洗錢、暴力討債及網路賭博等複合型犯罪，並以「溯源斷根」、「斷絕金流」為兩大主軸。刑事局1日召開記者會，全國警查獲詐欺集團931團，到案犯嫌5449人，其中拘捕到案犯嫌2257人，總計查扣不法利得高達新台幣12億2447萬餘元。

▲刑事局長周幼偉視察全台警打詐掃黑肅槍專案成果。（圖／記者張君豪翻攝）

另外打擊黑幫犯罪部分，專案期間查或幫派犯罪組織177個、到案犯嫌1053人、查扣不法金流達6294萬餘元。並查獲槍砲案件126件133人，非法槍械471枝，其中包含改造槍枝104枝、模擬槍367枝，及改造場所10處。

專案行動中也查獲賭博案件331件、到案人數達1926人，查扣現金5897萬餘元，清查下注金流高達265億1353萬餘元。刑事局長周幼偉1日下午視察專案成果指出：本次專案展現中央、地方警政緊密合作，強化詐欺犯罪查緝力度，並以系統性溯源方式追查幫派涉詐與暴力案件，切斷不法金流，有效削弱組織運作能量。警方會針對槍械來源、改造管道、賭博金流進行全面查緝，確保治安更趨穩定，阻斷黑幫生存空間。

▲刑事局長周幼偉視察全台警打詐掃黑肅槍專案成果。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署強調，未來將持續運用科技偵查與數據分析，鎖定犯罪核心，並與金融、電信業者公私部門合作，從源頭阻斷詐騙電話與簡訊，以面對數位經濟下的新型態跨域犯罪。

警方將展現堅定不移的執法決心與韌性，與全體國民共同打造安全宜居的社會環境。刑事局另別呼籲，近期因馬太鞍溪堰塞湖溢流慘重災情，詐騙集團趁機散布假募款訊息詐取民眾善款。民眾應認明政府公告之官方捐款專戶，勿輕信來路不明的社群帳號或網路連結，避免遭詐。

09/30 全台詐欺最新數據

424 1 1879 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

超過10萬人次！　賴清德發聲：謝謝各位超人
開挖震撼畫面曝！一樓慘變地下室　佛祖街遭泥沙吞沒
快訊／145萬人注意！　0056配息開獎
「100張股票」全變壁紙！　不敗教主苦笑：我一樣會賠錢
花蓮18死扯小林村！他讚縣長夫妻「大事化小」　陳其邁回應了
特斯拉爆大量　台灣新車銷量出爐
