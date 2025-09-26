　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉台鹽綠能弊案！陳啟昱600萬交保檢抗告成功　今10點重開羈押庭

▲前台鹽公司董事長陳啓昱等3人涉違反《證券交易法》等，台南高分院撤銷交保裁定發回台南地院更審。（民眾提供）

▲前台鹽公司董事長陳啓昱等3人涉違反《證券交易法》等。（圖／民眾提供）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台鹽綠能公司經營舞弊案持續延燒，台南地檢署檢察官針對台南地院裁定准許前台鹽公司董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌及業者蘇俊仁三人交保停止羈押提出抗告，陳啟昱24日辦妥600萬交保後，已離開看守所，但檢方抗告後，台南高分院今天撤銷台南地院先前的交保裁定，將全案發回更審。今（26）日早上10點重開羈押庭。

合議庭認為，被告涉犯重罪且不法利益金額龐大，否認犯行，部分人過去曾有逃亡紀錄，並仍具與共犯或證人勾串、滅證的高度可能性，因此認為原裁定同意交保的理由不夠完備。

檢方起訴指出，陳啓昱在擔任高雄市副市長、台鹽公司董事長及台鹽綠能公司董事長期間，與時任總經理蘇坤煌，及鴻暉國際公司實際負責人蘇俊仁，共同透過利益輸送方式，讓台鹽及台鹽綠能公司蒙受重大損害。不法利益金額高達數億元，其中陳啓昱涉得利逾5800萬元、蘇坤煌逾7400萬元，蘇俊仁經營的鴻暉公司也獲得鉅額利益。

台南高分院指出，3名被告所涉犯行為《證券交易法》第171條加重使公司為不利益交易罪、特別背信罪，法定刑均達7年以上，屬重大重罪。陳啓昱偵查期間一度逃亡20餘日才到案，顯示有逃匿之虞；3人均曾在相關公司居於主導地位，對仍待互動詰問的證人有相當影響力，仍有串供、滅證可能。原審雖認為交保即可確保審判進行，但台南高分院認為保釋金額是否足以避免3人逃匿、干擾證人，仍有疑義，原裁定未充分說明，難謂妥適，因此撤銷原裁定，發回台南地院重新裁定。今早上10點重開羈押庭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
玉女歌手紅遍亞洲「突離開台灣多年」　47歲近況曝
快訊／沒回家吃晚餐！妻上山找人　驚見車壓死他
不尋常！五角大廈緊急召集「數百名高階將領」返美
快訊／台股大跌！　失守26000
光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳
快訊／北韓商船越界南下　南韓軍方開火示警
1天要撤8千人基層喊「有本事你來」　光復鄉長嘆1事讓民眾大意
大陸「抵制失德藝人」下重手！「3類踩紅線藝人」禁用

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化2機車巷口擦撞！騎士險被砂石車輾過　驚險逃劫畫面曝光

闖紅燈釀禍！休旅車擦撞無辜騎士　險衝進肯德基嚇壞客人　　　

快訊／23歲男KTV前開槍狠殺陌生人　落跑後投案...殺人罪聲押

快訊／孝子果農沒回家吃晚餐！妻上山找人　驚見車翻山溝壓死他

涉台鹽綠能弊案！陳啟昱600萬交保檢抗告成功　今10點重開羈押庭

高雄皮卡深夜撞進汽車修理廠！　駕駛「滿身酒氣」遭送辦

1天要撤8千人基層喊「有本事你來」　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

尋獲8人！花蓮堰塞湖溢流累計14死、14失聯　仍維持紅色警戒

剛過90大壽遇洪水罹難　女兒含淚用雨水洗淨母親

快訊／寶島眼鏡爆背信侵占！副董座500萬、美女總經理300萬交保　

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

北院再開庭！應曉薇「嘴對嘴親吻」愛女　柯文哲與小草握手

彰化2機車巷口擦撞！騎士險被砂石車輾過　驚險逃劫畫面曝光

闖紅燈釀禍！休旅車擦撞無辜騎士　險衝進肯德基嚇壞客人　　　

快訊／23歲男KTV前開槍狠殺陌生人　落跑後投案...殺人罪聲押

快訊／孝子果農沒回家吃晚餐！妻上山找人　驚見車翻山溝壓死他

涉台鹽綠能弊案！陳啟昱600萬交保檢抗告成功　今10點重開羈押庭

高雄皮卡深夜撞進汽車修理廠！　駕駛「滿身酒氣」遭送辦

1天要撤8千人基層喊「有本事你來」　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

尋獲8人！花蓮堰塞湖溢流累計14死、14失聯　仍維持紅色警戒

剛過90大壽遇洪水罹難　女兒含淚用雨水洗淨母親

快訊／寶島眼鏡爆背信侵占！副董座500萬、美女總經理300萬交保　

彰化2機車巷口擦撞！騎士險被砂石車輾過　驚險逃劫畫面曝光

充到發爐！微型電動二輪車「起火意外頻傳」　省下小錢反而賠不完

瑞迪克執教1季就獲湖人續約　總管尊重詹皇「自主決定」未來

道奇蒙西：今年比以往更加艱難　熬過低潮、2度傷停終於封王

闖紅燈釀禍！休旅車擦撞無辜騎士　險衝進肯德基嚇壞客人　　　

快訊／23歲男KTV前開槍狠殺陌生人　落跑後投案...殺人罪聲押

快訊／孝子果農沒回家吃晚餐！妻上山找人　驚見車翻山溝壓死他

不尋常！　五角大廈緊急召集「數百名高階將領」返美開會

涉台鹽綠能弊案！陳啟昱600萬交保檢抗告成功　今10點重開羈押庭

心狠手辣做事不留情面三大星座！TOP 1用報復心態發狠　讓人沒有轉圜餘地

【空拍對比】堰塞湖溢流前後畫面曝！壩體被沖成V型

社會熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

寶島光學爆掏空　總經理送北檢複訊

沈慶京不解「威京小沈」給了柯P什麼

馬太鞍溪堰塞湖溢流　救災英雄身上的淤泥曬成泥沙

即／寶島眼鏡爆侵占　董座500萬、美女總經理300萬交保

槍手「坐桶仔」逃亡　疑助偷渡船長遭逮

衝突畫面曝！台中男KTV口角開槍釀1死

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

90歲母遇洪水罹難　女兒淚用雨水洗淨

遭砂石車連人帶車輾過！彰化73歲阿伯當場死亡　驚險撞瞬曝光

即／寶島光學爆掏空　檢調22路搜索約談

花蓮災情統計出爐！14死14失聯86人傷

尋獲8人！花蓮堰塞湖溢流累計14死、14失聯

更多熱門

相關新聞

男刺死臥床母傳訊「我殺了媽媽」　二審仍判20年

男刺死臥床母傳訊「我殺了媽媽」　二審仍判20年

台南市歸仁區2023年12月13日清晨發生一起家庭悲劇，56歲許姓男子疑因不堪長期照顧中風臥床的79歲母親，竟在酒後持刀刺殺母親胸口多刀致死，犯後還傳訊向妹妹坦承犯行，案經台南地院國民法官判有期徒刑20年；全案上訴台南高分院，合議庭9日駁回上訴，維持20年徒刑，仍可上訴。

台女「淘寶買棉花棒」2年後被罰10萬　台南地檢署回應了

台女「淘寶買棉花棒」2年後被罰10萬　台南地檢署回應了

34億打造新廳舍！台南高分院動土預計2028年完工

34億打造新廳舍！台南高分院動土預計2028年完工

想退25元蛋餅被拒　她闖櫃檯拿錢慘了

想退25元蛋餅被拒　她闖櫃檯拿錢慘了

不滿小三賠比較少　外遇男提再審慘敗

不滿小三賠比較少　外遇男提再審慘敗

關鍵字：

台鹽公司台南地檢署交保裁定舞弊案台南高分院

讀者迴響

熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

光復鄉水又滿起來！　居民凌晨示警

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

最不尊重別人的三大星座！

寶島光學爆掏空　總經理送北檢複訊

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面