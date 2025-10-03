台南地檢署觀護佐理員教育訓練　檢察長肯定社會勞動第一線尖兵

▲台南地檢署舉辦2025年度觀護佐理員教育訓練，檢察長鍾和憲親自主持開訓。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地檢署舉辦2025年度觀護佐理員教育訓練，以「專業加值 熱情續航」為主題，由檢察長鍾和憲親自主持開訓。鍾檢察長勉勵觀護佐理員精進專業知能、提升工作效率，肯定他們在社會勞動業務上的努力與付出，期盼大家能將所學運用於實務，讓觀護工作更加完善。

台南地檢署自98年推動社會勞動制度，提供刑責較輕者以勞動替代入監服刑，避免短期監禁對個人、家庭與社會的不良影響。統計至今年8月，已有1048000人次投入社會勞動，累計6769577小時勞動產值，若以6小時折算1日1000元，換算金額高達新台幣11億2826萬2833元，對社會助益顯著。

檢方指出，社會大眾雖熟知「以勞動代刑」制度，但其順利推動的幕後功臣正是默默付出的觀護佐理員。他們需負責查訪社會勞動人的執行情況，並協調各機關妥善運用人力，是制度能落實的第一線尖兵。

此次教育訓練特邀創藝公司黃子芳總監與心理師劉惠屏授課，內容涵蓋攝影構圖技巧、新聞稿撰寫、活動協調溝通，以及身心覺察與紓壓技巧。透過課程，除了提升觀護佐理員在紀錄與表達上的能力，也強化他們面對社會勞動人與合作機構間衝突時的應變技巧，並協助避免專業耗竭，持續保持工作熱情。

整日訓練在和諧而充實的氣氛中圓滿落幕，檢方期盼藉由持續教育與支持，讓觀護佐理員能在專業精進與身心平衡間取得最佳狀態，持續守護社會正義與公共利益。