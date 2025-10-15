妻深夜狂吐癱軟！夫急衝派出所求救　警車鳴笛開道5分鐘到醫院

▲見妻全身癱軟他衝派出所求救，暖警開道送醫。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化大村鄉有一名男子日前因妻子不明原因狂吐、身體不適、全身癱軟，要開車前往醫院急診，又怕路上車多耽誤救援時間，於是將車停在路邊，跑進村上派出所向員警求助，警方見狀立即伸出援手，用巡邏車開道護送，短短幾分鐘內就安全抵達醫院，成功為其妻爭取寶貴的就醫時間。

員林警分局表示，10日深夜，村上派出所警員謝明燊、林翔逸正在執行例行巡邏勤務時，突然見到一名男子相當焦急跑進派出所。

男子表示，他的太太突然出現食慾不振、持續嘔吐的症狀，整個人全身癠軟無力。由於怕耽誤就醫時間，情急之下只好向警方求助，希望能盡快趕到員林基督教醫院。了解情況後，謝明燊、林翔逸兩名員警毫不猶豫，立即駕駛巡邏車開啟警示燈和警報器，在前方為民眾的車輛開道引導。在警方的專業護送下，短短5分鐘內就安全抵達醫院，為病患爭取了寶貴的黃金救治時間。

▲見妻全身癱軟他衝派出所求救，暖警開道送醫。（圖／警方提供）

順利抵達醫院後，這對夫妻對警方的熱心協助感動不已。連聲道謝「真的很謝謝你們，沒有你們的幫忙，真不知道該怎麼辦！」面對家屬的感謝，警方謙虛表示，「這是我們應該做的，最重要的是人平安無事。」員林分局強調，警察的職責就是保護民眾安全，無論是打擊犯罪還是為民服務，警方都會盡全力提供協助。