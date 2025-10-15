　
社會 社會焦點 保障人權

妳家有歹咪阿！淫男打工第一天喊：驅邪除煞　闆娘被狂摸猥褻

▲男子藉口被害女子家中不乾淨，主動開口為她除煞驅邪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子藉口被害女子家中有邪靈，主動開口為她除煞驅邪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名男子透過網路應徵搬運廚具工人，竟在打工當天佯稱女子「家中有歹物仔」，藉口需要進行除煞儀式，要女子將衣服撩起，藉此徒手從肚擠壓到胸口，法院審理，男子辯稱，一般除煞也是可以隔著衣服進行，只是效果比較不好，法官認定他犯強制猥褻罪成立，判處有期徒刑一年。

判決書指出，被告男子於民國113年8月間，在臉書上看見一名女子刊登徵求搬運廚具的廣告，主動聯繫表示願意協助，當李男抵達其住處後，見她因近期運勢不順而心生憂慮，竟心生歹念，向她佯稱「家中有不好的東西」、「需要除煞」。由於女子確實感到近期運勢不佳，擔心若不進行除煞可能遭遇不測，因而相信他所言。

男子要求女子進入住處小房間內，並命她自行拉起上衣至內衣下緣處，再以大拇指自肚臍位置向上點壓至胸口。女子因誤認此為除煞必要程序，雖然內心感到不安與被侵犯，仍隱忍配合。事後她愈想愈不對勁，認為整個過程已超出正常除煞範圍，於是報警處理。警方調閱相關證據後，將李男依強制猥褻罪嫌移送法辦。

被害女子在法庭上證稱「我記得被告當時表示有無形的東西跟著我或在我家，因為我過去一整年不太順利，所以相信被告所言，.我害怕家中有鬼，認為如不除煞，會被鬼魂加害，被告對我按壓身體除煞時，我感覺被侵犯，心裡覺得害怕、不喜歡。」

被告雖坦承，但矢口否認強制猥褻，辯稱「我是基於為她除煞，且過程均有獲得她同意。」平時只會為「熟識朋友」作法驅邪；審理時卻又說「一般除煞也可以隔著衣服進行，只是效果比較不好」。

法官認為，被告初次見面的異性毫不避嫌，要求掀起上衣並直接觸碰隱私部位，與其所稱的平常作法模式明顯不符。法官審酌其利用被害人對超自然力量的恐懼，壓制其性自主權，犯後始終否認犯行，且他在89、90年間曾有妨害性自主前科，素行不佳，判處有期徒刑一年。

