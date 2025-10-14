國3彰化段休旅車深夜自撞護欄　2人送醫車流回堵1公里

▲國道3號和美路段發生自撞車禍。（圖／國道七隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國道3號彰化和美路段昨(13日)深夜10點多發生一起驚險交通事故。一輛休旅車行經北向192.8公里處突然失控，猛烈撞擊外側水泥護欄，造成車上駕駛與一名女乘客受傷。事故現場歷時約1小時才完全排除，導致後方車流回堵長達1公里，詳細肇事原因正由國道公路警察局第七公路警察大隊（國道七隊）調查中。

根據國道七隊調查，事故發生當下，休旅車的右側車身因高速撞擊護欄而嚴重毀損。彰化縣消防局接獲通報後，迅速派出和美及東區分隊人車趕往現場救援，並將受傷的駕駛與女乘客緊急送往彰化基督教醫院救治，所幸兩名傷者身體多處擦傷，經包紮治療後，狀況穩定，並無生命危險。

警方初步研判為車輛「操作不當」 所導致，才使得休旅車突然偏離車道，撞上外側護欄。由於事故占用外側路肩及部分車道，導致後方車輛回堵約1公里，事故處理人員在深夜11點多左右將現場排除，恢復順暢通行。

國道七隊再次呼籲，駕駛人開車上路前應確保精神良好、專注路況，並定期檢查車輛狀況，以避免因疲勞、分心或車輛因素導致操作不當，共同維護行車安全。

