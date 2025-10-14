地方媽媽面交4次　假幣商得手160萬！警出招逮中年女車手

▲彰化北斗警方逮捕女車手。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名地方媽媽誤信交友投資詐騙，前後與假幣商已面交4次，慘遭詐騙160萬元，在友人幫助下前往北斗警分局報案，警方立即組成專案小組，指導其與詐騙集團周旋，趁面交50萬元時，當場逮捕一名58歲女車手，成功阻止一起詐騙交易，警詢後依涉詐欺及洗錢等罪嫌送辦。

這起詐騙案始於9月，該名地方媽媽透過網路認識自稱投資專家的網友，在對方慫恿下開始投資虛擬貨幣。詐騙集團安排假幣商與其面交，前後4次共騙走160萬元現金。直到發現無法出金獲利，在友人示警下才驚覺受騙，向派出所報案。

北斗分局立即組成專案小組。配合與詐騙集團保持聯繫，果然詐團食髓知味，再次提供假幣商聯繫方式，慫恿她加碼投資50萬元即可獲利，雙方約定在公園面交。

▲女車手偽造85°C的工作證。（圖／警方提供）

專案小組獲悉後面交情資後，由副所長帶隊會同偵查隊人員提前在公園周遭埋伏。當女車手現身與其交易50萬元現金時，員警一擁而上，當場逮捕這名中年女車手，並查扣工作手機、偽造一張85°C的工作證及工作用耳機等犯罪工具。

北斗分局長表示，全案依違反洗錢防制法及詐欺罪移送彰化地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押。楊分局長特別呼籲，近年假投資詐騙猖獗，詐騙集團常以「穩賺不賠」、「保證獲利」等話術誘騙民眾，切勿輕信網路投資資訊與來路不明的Line群組，接到可疑訊息務必撥打165反詐騙專線或向當地派出所查證，以保護自身財產安全。