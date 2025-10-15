入獄服刑了！通緝犯北車性侵酒醉外籍女　檢方訊後直接發監

▲竊盜通緝犯大庭廣眾性侵酒醉外籍女子，訊後直接入監服刑。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

因竊盜案遭通緝的44歲邱姓男子，在國慶連假前的10月9日下午，和一群街友在台北車站大廳飲酒作樂，期間1名外籍女子喝醉了，邱男竟起色心把外籍女拉到牆邊性侵得逞，鐵路警察獲報後將邱男逮捕。桃園地檢署指出，今年9月30日對邱男發布通緝，訊後直接發監至台北監獄土城分監執行。

邱男本來就有竊盜前科，2024年間在桃園市把駕駛忘了拔走鑰匙的小貨車開走，行駛到新北市後，又偷走1輛停放在路邊的微型電動二輪車，並把電動車放進貨車後斗內，案經失主報案，邱男2個竊盜罪都被判刑確定，應合併執行徒刑6個月、得易科罰金。

沒有錢的邱男拒不到案，被桃園地檢署發布通緝，卻仍悠哉晃到台北車站，負責車站治安的鐵路警察完全沒有察覺到通緝犯就在轄區內，10月9日下午，邱男與其他街友飲酒作樂，1名年長的外籍女性也在其中，後來外籍女不勝酒力醉倒在大廳，邱男見狀，上前將外籍女拖到牆邊，眾多目擊民眾報警後，邱男被鐵路警察以現行犯身分逮捕後坦承犯行，外籍女則在醒後送醫驗傷提告，後續將由婦幼專責檢察官進行調查。

桃檢指出，於今年9月30日發布通緝邱男，鐵路警察9日查獲後移送台北地檢署偵辦，北檢查出邱男被桃檢通緝後，訊後直接發監至台北監獄土城分監執行。