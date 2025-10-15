　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／通緝犯北車性侵港女！2人「竟是朋友關係」　警方證實

▲▼ 台北車站大廳空景。（圖／記者呂佳賢攝）

▲通緝犯北車性侵港女，2人是朋友關係。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者邱中岳、柯振中／台北報導

44歲邱姓通緝犯9日在台北車站大廳性侵港籍女子，10分鐘的過程完全無人制止，直到外籍生報警全案才曝光，且進一步調查才知道，邱嫌與受害女子相識、是朋友關係，並非隨機犯案。目前檢察官已對被害人製作完筆錄，將成全案的關鍵證據。

根據調查，邱男9日下午與街友飲酒作樂，發現有名香港籍女子倒地不起，當即心生歹念，上前將人拖至牆邊性侵，過程長達10分鐘。

正好人在附近的馬國籍大學生發現後，請同行友人打電話報警。不過警方獲報趕抵現場時，邱男人已經消失。

▲▼鐵路警察在台北車站大廳站崗。（圖／記者呂佳賢攝）

▲鐵路警察在台北車站大廳站崗。（圖／記者呂佳賢攝）

事件在網路上發酵，引起了極大討論，警方循線經過調查，火速將人逮捕到案。北檢複訊後認定邱男涉犯乘機性交、公然猥褻等罪嫌，還查出邱男是桃園地檢署發布的竊盜通緝犯，訊後便解送桃園地檢署，歸案執行原刑。

據了解，邱嫌與港籍受害女子是朋友關係，2人當天一同在台北車站大廳飲酒、聊天。後來其他朋友陸續離開，邱男眼見女子醉酒倒地不起，進而動手犯案，並非隨機犯案。

為了避免類似情況再度發生，案件發生後，鐵路警察局台北分局已結合台鐵站方、保全人員，加強勤務作為，提升見警率，確保遊客的安全。

10/14 全台詐欺最新數據

574 1 5616 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台北車站通緝犯性侵案鐵路警察港籍女子

