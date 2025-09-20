　
地方 地方焦點

雲嘉南分署YS青年論壇登場！　青年齊聚科技職人分享職涯心法

▲雲嘉南分署YS青年論壇今於台南大學登場，吸引逾百位青年參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心論壇，以「資訊科技職涯發展」為主軸，上午邀請SITCON學生計算機年會發起人黃一晉分享「以學生為本 × 開源實作」的精神，鼓勵青年勇於自學、參與社群，開拓專屬的職涯方程式。

資安社群「駭客貓咪」高于凱則提醒青年，資訊專業不只是「爆肝寫程式」，更要迎接AI浪潮挑戰，找到適合自身的定位。下午以「資訊素養Next Level」為題，分為「就業」與「創業」兩大分組座談。

黃一晉主持的就業組強調社群參與與實作經驗是累積自信的最佳途徑；而TC Lab創辦人王韋翔則在創業組分享如何結合自造精神與工藝，將技術延伸至創業實踐，轉化為具體價值。

勞動力發展署雲嘉南分署副分署長許慧香指出，AI、資安與數位轉型快速改變世界，對青年而言既是挑戰，也是契機。本屆論壇期許青年在掌握技術之餘，更能找到自我定位，勇敢創造未來。她也提到，勞動部正推動「支援青年就業計畫」，協助青年累積職涯資本，讓更多人能在變動中找到機會。

相關活動花絮將於YS官方Facebook與Instagram釋出，雲嘉南分署YS預計於11月至12月間舉辦年度成果展，邀請社會各界共襄盛舉，見證青年成長與蛻變。更多資訊可洽詢YS官網、粉絲團或撥打服務專線(06)302-0036。

雲嘉南分署青年論壇技職人職涯心法

