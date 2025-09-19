花蓮勞工朋友注意！縣府祭出3大措施降關稅衝擊　把握相關補助

▲▼為舒緩關稅衝擊，花蓮縣府推出一系列相關補救措施，呼籲民眾把握勿喪失自身權益。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受美國對等關稅、新台幣匯率波動等國際情勢影響，部分產業出現訂單下滑、減產甚至停工情況。為協助勞工與企業共度難關，花蓮縣政府啟動「減班休息通報機制」，搭配「僱用安定措施」與「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」，確保勞工最低薪資不受影響，並提供補貼與訓練資源。

花蓮縣政府社會處提醒，坊間常誤解「減班休息」為無薪假，實際上「減班休息」是當事業單位因景氣因素導致業務量減少或需要停工時，為避免解僱勞工，與勞工協商並經同意後，短期縮減工時並依比例減少工資的過渡性制度。實施減班休息後，勞工每月工資仍不得低於最低工資28,590元（114年度）；部分工時人員，依原約定時薪及減少時數減發工資。若要實施減班休息，事業單位應應取得勞工同意後，勞雇雙方協議以書面簽訂協議書，並至遲於開始實施前1日檢附通報表、勞工名冊、勞雇雙方協商減少工時協議書向縣府社會處通報，且每次實施期間不得超過3個月。

若減班休息勞工符合勞動部「擴大僱用安定措施」適用對象 (食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業及其他運輸工具及其零件製造業等9行業)者，可申請減班休息前後薪資差額70%之補貼，每人每月最高可領12,100元，最長發給6個月，受理期限至115年1月31日止。

若想在減班休息期間利用減少正常工時時段參加訓練課程、持續發展個人技能，勞動部也提供「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」。勞工參加事業單位辦理、分署自辦或委辦之職業訓練課程，得依實際參訓時數補助訓練津貼，補助標準比照每小時基本工資(114年為190元)發給，每月最高發給17,210元。事業單位自辦訓練課程者，辦理之職業訓練課程補助最高350萬元。

花蓮縣政府社會處強調，「減班休息」是保障就業、避免資遣員工的重要制度。勞工除有最低工資保障也可申請薪資差額補貼與訓練課程。

如想進一步瞭解計畫內容可至勞動部勞動力發展署網站查詢，或洽勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署諮詢窗口02-89956399分機1382（因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫）、1411（僱用安定措施）詢問。

