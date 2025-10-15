川普認擬砸6000億影響阿根廷大選：執政黨選輸就沒錢拿

▲美國總統川普在白宮會見阿根廷總統米雷伊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普坦承，美國向阿根廷提供的 200 億美元（約新台幣 6139億元）資金，援助阿根廷平息貨幣危機，目的之一是影響本月即將登場的國會期中選舉。他在白宮接待阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）時直言，若對方政黨未能勝選，美國「不會浪費時間」協助阿根廷，也不會有錢拿。

這場定於10月26日舉行的期中選舉，被視為米雷伊自由市場與財政緊縮政策的民意試金石。川普在會談中表示，「這是一場非常重要的選舉，我聽說你的民調還不錯，但我想選後會更好。」他並補充：「我們的援助，某程度上也取決於選舉結果。如果社會主義者當選，我們對阿根廷的態度會大不相同。」

儘管川普長期支持米雷伊，此番公開將 200 億美元貨幣互換安排與選舉勝敗掛鉤，引發高度關注。川普更指出，「若他（米雷伊）輸了，我們將不會對阿根廷慷慨相待」。

米雷伊則將當前金融危機歸咎於政敵的政治攻擊：「阿根廷目前的流動性問題，是對手蓄意打擊的結果。」自 2023 年 12 月上任以來，米雷伊積極推行激進改革、削減政府開支並推動自由市場，並因與川普在意識形態上的契合，獲得明確支持。

值得注意的是，川普過去曾嚴厲譴責外國干預選舉，如今卻親自以援助作為籌碼施壓他國選民，引發爭議。分析人士指出，這反映川普一貫的交易式外交思維，也再次讓美國在拉丁美洲的角色備受檢視。