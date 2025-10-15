　
國際

川普：美軍再度打擊疑似委內瑞拉運毒船　擊斃6人

▲美軍再次在委內瑞拉外海國際水域對一艘被認定為「販毒船隻」發動致命攻擊。（圖／翻攝自X／Pete Hegseth）

▲美軍再次在委內瑞拉外海國際水域對一艘被認定為「販毒船隻」發動致命攻擊。（圖為先前畫面／翻攝自X／Pete Hegseth）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普14日宣布，美軍再度在國際水域對一艘涉嫌自委內瑞拉載運毒品的船隻發動攻擊，擊斃船上6名「毒品恐怖分子」。這是自美國本月初啟動反毒軍事行動以來的最新一擊，至今累計至少造成27人死亡。

根據法新社報導，美國政府強調此類行動具有必要性，目的是阻止毒品流入美國境內。然而，多位專家質疑，美方在未進行攔截或盤問的情況下，於國際或外國水域直接動用致命武力，是否合法性令人關切。

川普指出，這次行動地點位於國際水域，並表示遭攻擊船隻與非法毒品恐怖組織網絡有關，且正沿著一條已知為指定恐怖組織（designated terrorist organization, DTO）常用的航線航行。他強調：「這是保護我們邊界與人民的必要措施。」

美方自9月2日展開首次行動以來，已在委內瑞拉外海加勒比海部署軍艦，並出動軍機摧毀多艘快艇。根據公開影片，畫面中多艘快艇遭擊中後迅速被濃煙與火焰吞沒。

這一系列動作使美委關係持續緊張。委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）譴責美國軍事部署是意圖顛覆其政權，並下令全國進入戒備狀態，同時宣布舉行軍事演習應對。

川普則表示，反毒政策已顯現成效，並暗示美方可能擴大行動規模，將軍事打擊延伸至陸上路線。白宮尚未說明後續是否將與其他反毒合作國家協調行動，或進一步公開擊斃行動相關證據。

10/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

