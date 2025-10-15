《時代》封面沒拍到頭髮！　川普氣到半夜怒飆

BREAKING: Trump really just posted this:



記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度登上《時代》雜誌（Time）封面，不過拍攝角度讓他不滿，讓川普直接在社群網站上發文抱怨。

川普日前宣布，以色列與哈瑪斯（Hamas）達成停火協議，並在12日正式宣布加薩戰爭結束。儘管諾貝爾和平獎在10日揭曉，川普未能如願獲得此殊榮，但他仍透過《時代》雜誌的報導展現談判背後的功臣，包括中東特使魏科夫（Avi Berkowitz）及總統女婿庫許納（Jared Kushner）。兩人以房地產界的背景為基石，幫助川普兌現選前承諾，促成停火協議。

▲結束加薩戰爭可能成為川普任內最具標誌性的外交成就。（圖／路透）

然而，《時代》雜誌的封面照片成為爭議焦點。該照片以特殊角度呈現川普，從下方仰視他的身影，顯得他正望向天際，身上西裝與紅色領帶在光線下更顯突出。雖然部分網友讚嘆此角度展現了川普的另一面，但現年79歲的川普卻不滿意照片的呈現方式，認為有損他的形象。

回到華府後，川普對此事表達強烈不滿。他在美東時間14日凌晨1時於「真實社群」（Truth Social）發文，直接批評這張照片是「史上最糟」。這次的封面爭議，不僅引發外界對川普形象的討論，也反映了他對媒體表達方式的敏感度。