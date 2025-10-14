社運悍將返家遭噴辣椒水、木棍圍毆！檢起訴2煞「求刑10月以上」

▲苗栗縣社運人士陳祺忠（中）活躍於各抗爭場合，日前返家遭2惡煞毆打。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

記者楊永盛、閔文昱／苗栗報導

苗栗縣社運人士陳祺忠今（14）日遭遇襲擊案偵查終結。苗栗地方檢察署指出，陳男於今年2月6日晚間在竹南鎮住家附近遭兩名男子持辣椒水噴灑並持木棍毆打，造成臀部與下肢多處挫傷。經警方追緝，涉案的陳姓與施姓男子當晚即被逮捕到案。為此，苗檢今起訴2凶嫌，並求刑10月以上。

檢方表示，本案經竹南分局報請檢察官彭郁清指揮偵辦後，今天依刑法第277條第1項傷害罪將兩名嫌犯提起公訴，並具體請求法院量處10個月以上徒刑。檢方指出，兩被告對積極參與公共事務的被害人施以暴力，不僅侵害其身體法益，更公然挑戰民主社會保障人民表意與參與公共事務的核心價值，恐造成寒蟬效應、侵蝕民主法治基礎，應嚴懲以儆效尤。

▲陳祺忠日前貼文回顧，強調得罪太多人、不知幕後黑手是誰。（圖／翻攝陳祺忠臉書，下同）

據了解，陳祺忠長期投入環保與土地議題，曾擔任反大桃坪棄土場及反坤輿掩埋場自救會總幹事，多年來協助各地居民阻止不當開發與環境污染。案發當晚，他返家途中突遭兩名陌生人襲擊，逃進牛肉麵店後才脫險。警方隔夜將兩嫌逮捕，兩人辯稱與陳在抗爭場合結怨才動手，但警方對其供詞存疑。

苗檢強調，對任何危害公共與人身安全的暴力行為，檢方將依法嚴懲、絕不寬貸，確保社會秩序與民眾生命安全。此案已移送苗栗地方法院審理中。