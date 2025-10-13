大坪頂變柏油山！藍女將戰高市府　柯志恩籲賴瑞隆：向選民交代

▲柯志恩與許采蓁、邱于軒前往高雄小港大坪頂「柏油山」會勘。（圖／記者賴文萱攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨立委柯志恩與同黨市議員許采蓁、邱于軒，今（13）日下午回到小港大坪頂坪北段保護區會勘，針對當地被爆出疑似非法堆置廢棄瀝青與土方、形成「柏油山」的爭議，三人共同要求市府盡速釐清真相，並呼籲「本命區立委」賴瑞隆應該出面向選民說明。

柯志恩指出，這是賴瑞隆的選區，理應最關切地方狀況，「不曉得為什麼這個時候才來關切？在我們議員紛紛提出質疑之後他才出現。」但她也表示，只要願意關心都是好事，「有利用假日請市府官員說明現況、解釋廢棄物是否清除、是否合法，以及界設範圍如何，我們都樂見其成。」

她強調，居民最關心的是污染與復原問題，「如果真的被污染，或整個地形被破壞成了『打光頭、變大屋頂』，那要怎麼讓大家重新擁有乾淨空間？」她說，今天透過實地探勘與市府說明，就是要一一釐清落差，「最重要的是未來的解決方法到底是什麼，這才是大家最關切的。」

被問及賴瑞隆至今未正式對外說明，柯志恩回應：「這是他必須要去跟選民交代的問題，他覺得選民喜歡在哪裡聽訊息，那是他的選擇。但我認為這麼大的事情，特別是在他選區裡，理應給個交代。只是何時、如何交代，我們不知道，可能要問他本人。

其實賴瑞隆在12日悄悄來到這裡會勘被媒體直擊，不過面對記者詢問的議題，賴瑞隆沒有多說，僅表示「謝謝」之後就搭車離去，整個過程被網友酸「落跑」，但賴瑞隆回應：「這題目前尊重市府的說明及立場，委員沒有額外補充。如果有最新的消息，會再盡快提供」。

的確賴瑞隆對對於大坪頂的這個議題，並沒有再多說，而是今天下午柯志恩跟市府一來一往針鋒相對，柯志恩強調，「從頭到尾我們的疑問都是，為何依據衛星空拍圖，這塊保護區可以在沒有申請任何相關水保計畫情況下，整片林地「憑空消失」，讓大坪頂變成「大禿頂」，並堆置廢瀝青與營建廢棄物，高雄市政府稱我們在抹黑，為了選舉造勢扭曲事實，我們絕不接受，我反而想請問高雄市政府，到底是誰在幫業者解套」？

柯志恩更是指控高雄市政府「我身為民意代表，本著高雄市民權益，與議員一起關心市政，高雄市政府非但沒有對此清楚說明，甚至動用到官方line社群，稱我抹黑、扭曲事實，難道高雄市政府新聞稿說明前後不一，也是柯志恩在造謠嗎」？質疑如果這就是高雄市政府面對檢驗和檢視的態度，稱監督的民意代表都是「烏龍爆料」，難怪高雄類似美濃大峽谷、大坪頂「柏油山」這樣的情況會層出不窮了。

對此，高雄市政府回應：「有關今日立委柯志恩指稱現場整片林地憑空消失一事，高市府嚴正駁斥柯委員說法有誤。高市府表示，水利局人員已經在現場、同時透過新聞稿再三說明，該處是依都計法進行公有事業設施的堆置，且原本該處就非「整片林地」，柯委員10/9中天採訪時竟還指稱「（這塊地）是沒有辦法暫置或任何開採」，高市府強調，不懂法令就認錯道歉，不要硬凹抹黑市府。

高市府表示，儘管水利局人員現場一再說明，去年業者就完成水保工程，僅有書面行政疏失，環保局也是因為業者在現場未做好覆蓋、標示而開罰，這些均屬業者管理疏失，與當地可以合法堆置並無牴觸，但很遺憾柯志恩委員並未正視客觀事實，而一再用錯誤的論述抹黑依法行事的公務人員，高市府對此無法接受。

高市府重申，依據都市計畫法施行細則，都市計畫保護區可以做暫置使用，柯志恩身為立法委員，卻不詳查也不懂法規內容，一錯再錯、烏龍爆料，污衊基層公務人員，實在是民主政治的負面示範。