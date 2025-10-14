　
    • 　
>
不是塑膠袋就能回收！夾鋁箔／多層材質／油汙袋「一般垃圾處理」

台中市環保局在FB發文解釋塑膠袋的回收種類。（示意圖／pixabay）

▲台中市環保局在FB發文解釋塑膠袋的回收種類。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

台中市政府環保粉專「台中好環保」日前在FB分享一則「廢塑膠袋回收撇步」，引起許多民眾熱烈討論。這則貼文以圖文並茂的方式說明哪些塑膠袋可回收、哪些應視為一般垃圾，並在留言區逐一回覆民眾疑問，詳細解釋塑膠袋回收後的再利用流程。

根據「台中好環保」所發出的文章指出，民眾常用的購物袋、透明包裝袋等，只要符合「透光、單一材質且乾淨」三項條件，都屬於可回收項目。建議將塑膠袋鋪平後打結收集成一袋，再交由清潔隊或合法的民間清除機構回收。

若塑膠袋含有多層材質，例如內層夾鋁箔、紙、PLA或不同塑膠夾層的密封包裝袋，或沾染油汙難以清洗，則屬於不可回收範圍，應投入一般垃圾桶，最終送入焚化爐進行能源轉化與發電。

有網友在留言中提問，塑膠袋回收後是否真的被再利用，還是最後仍被燒掉？對此，官方回覆表示，清潔隊會將收來的塑膠袋公開標售給合法廠商，送至再利用工廠加工成塑膠粒，重新作為各類塑膠製品的原料，不會進入焚化爐處理。

另一名網友古美瑞則詢問，「衛生紙的單包裝袋」與「堅果、果乾的夾鏈袋」是否能回收？因為有些包裝摸起來偏硬，讓人難以分辨。官方則回覆，只要包裝袋屬單一塑膠材質、表面乾淨無殘留物，就能與一般塑膠袋一同回收。但若屬複合材質或含鋁箔層，則須視為一般垃圾。

另外，網友還問到筆桿是否能當塑膠回收物，官方則表示，若筆心先行取出，筆桿可與塑膠類回收物集中一併交付回收。

此外，網友問到超市販售蔬菜時使用的透明包裝袋是否能回收，以及上面的標籤是否需要去除。官方回覆，若袋子乾淨透明，可直接回收，但須先將膠帶或黏貼標籤部分剪除或撕下，否則整個袋子會被判定為一般垃圾。

最後有網友詢問，新購手機外盒外層封膜是否屬於可回收塑膠。官方明確回覆，這類封膜屬一般垃圾，不列入回收範圍。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

在南非當地，迷幻藥雖屬非法，但越來越多自稱薩滿或治療師的人，正於開普敦（Cape Town）周邊公開宣傳以這些藥物進行所謂「靈性療癒」。

野兔闖日農場啃藍莓！農民很感謝

8旬父突消失　養老院吐「人在冷凍庫」送醫亡

祈錦鈅爆婚變「婚姻真實現況」曝光！

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

