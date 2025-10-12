兄弟聯手性侵！「明知染愛滋」硬上　害12歲女童懷孕生子

▲ 兩人因12歲女童被判刑，終身列入性犯罪者名單。（圖／翻攝自West Yorkshire Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國發生一起恐怖性侵案，一對兄弟聯手性侵年僅12歲的女童，導致女童懷孕，且其中一名嫌犯明知自己感染愛滋病毒，仍對她伸出狼爪。

《鏡報》報導，布拉福刑事法院陪審團裁定，23歲的雷納德（Patrick Leonard）及19歲的克西瓦（Lannee Ksigwa）兄弟倆犯下性侵。檢方在法庭上播放女童的錄音，陳述嫌犯如何奪走她的純真，更直言這對兄弟「應該為自己感到羞恥」。

雷納德承認，他在明知自己HIV驗出陽性的情況下仍對女童施暴，使她暴露在感染致命病毒的風險中。所幸檢驗顯示，女童並未感染HIV，但她後來產下一名嬰兒，DNA檢測證實雷納德是孩子的父親。

法官哈頓（Andrew Hatton）宣判時譴責，雷納德的罪行涉及誘姦，加上他明知感染愛滋病毒仍犯案，「這種行為極其魯莽」，且他承認自己在性侵過程中「很強勢，控制慾很強，有時還很暴力」。

10月1日宣判結果出爐，雷納德被判處24年有期徒刑加1年保護管束，克西瓦則被判拘留青少年感化院12年。兩人至少須服滿2/3刑期，並終身列入性犯罪者名單。

布拉福兒童保護部門偵緝警司豪洛伊德（Simon Howroyd）指責，「這對兄弟是危險的性掠奪者，摧毀了一個小女孩的生活。他們利用她來滿足性慾，兩個人都該關進監獄很久。」