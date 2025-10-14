　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

痛失50多名親屬！巴勒斯坦人曝「複雜心境」　深怕停火撐不久

▲▼加薩停火協議10日正式生效後，成千上萬巴勒斯坦人踏上返鄉路。（圖／路透）

▲加薩停火協議正式生效後，成千上萬巴勒斯坦人踏上返鄉路。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普13日宣布加薩戰爭正式結束，51歲的巴勒斯坦旅日學者埃爾賈瓦爾教授（Osama Eljamal）在戰火中失去50多名親屬，他接受《讀賣新聞》採訪時坦承複雜心情，雖然感到慶幸，但仍非常擔心停火協議能否持續下去。

埃爾賈瓦爾教授來自加薩，與妻子及5名子女居住在福岡市東區，目前正在九州大學任職，「這是邁向戰爭結束的重要一步，但由於無法預見協議能否被完全遵守，因此也存在著戰鬥可能重啟的不安。」

在這場長達2年的衝突中，埃爾賈瓦爾失去超過50名親屬。他的老家被炸毀，母親健康狀況持續惡化、行走困難，卻和其他家人被迫每月搬遷避難。1年半前，住在加薩北部的祖母家遭攻擊，祖母等4人不幸罹難。

妻子的姊姊家同樣遭到轟炸，導致姊夫死亡，20多歲姪女頸部還有炸彈碎片，必須等待手術取出。此外，當地幼童因營養不良而生病，急需醫療物資和糧食援助。

埃爾賈瓦爾專精水環境工程，也長期關注故鄉的水質汙染問題，希望能夠發揮專業，協助加薩重建工作，「故鄉已經完全被摧毀，但我希望盡快帶孩子們回去探望母親。我的願望是真正的和平能降臨加薩。我不希望再有任何人犧牲了。」

10/13 全台詐欺最新數據

痛失50多名親屬！巴勒斯坦人曝「複雜心境」　深怕停火撐不久

以軍又開火　至少5巴勒斯坦人喪命

以色列國防軍14日在加薩市東部舒賈亞（Shejaiya）擊殺5名巴勒斯坦人，以軍宣稱，這5人越過停火協議劃定的「黃線」（Yellow Line），在勸阻無效後開火「排除威脅」。不過加薩衛生部門表示，至少有6名巴勒斯坦人被以軍打死。

川普登《時代雜誌》封面　大讚任內重要成就

加薩停火還沒完　CNN點出3後續挑戰

拜登發文「大讚川普」：為和平努力

剛簽加薩和平協議　川普想和伊朗談和：將勝利轉化為中東和平繁榮

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

